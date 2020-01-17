Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Памуккале из Анталии

Памуккале из Анталии
Памуккале из Анталии
Памуккале из Анталии
Памуккале из Анталии
Памуккале из Анталии
Памуккале из Анталии
Памуккале из Анталии
Памуккале - это один из 18 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции.
Памуккале (в переводе с турецкого - "хлопковый замок") - природный объект, в который входит 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов, а также водоёмы с ослепительно белыми террасами, образовавшимися из травертина (насыщенный кальцием известняк). Это место и античный Иераполис уже с I века считалось курортом для римской знати.
Первые постройки Иераполиса датированы 2 тысячелетию до н. э. Однаго город с названием Иераполис был построен в 190 году до н. э. царём Пергама Евменом II (влиятельная правящая греческая династия Атталидов в Малой Азии). В 133 году до н. э. город переходит под власть Рима. В начале I века н. э. Иераполис приобретает известность среди римской аристократии, как курортный город. С этого момента начинается расцвет города…
Наша экскурсия пройдёт по всей территории Памуккале-Иераполис с посещением всех значимых объектов и мест (травертины, античный театр, храм Аполлона, некрополь). Также все желающие смогут покупаться в ваннах Клеопатры (античный бассейн).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

    + $15/чел посещение ванн Клеопатры
    + $30 трансфер из отеля в Кунду, Бельдиби
    + $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере
    + $60 трансфер из отеля в Сиде
    + $60 посещение турецких Мальдив – озеро Салда

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из отеля в пределах Анталии
    Что не входит
    • Питание
    • Входные билеты
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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