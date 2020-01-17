Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Памуккале - это один из 18 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции.

Памуккале (в переводе с турецкого - "хлопковый замок") - природный объект, в который входит 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов, а также водоёмы с ослепительно белыми террасами, образовавшимися из травертина (насыщенный кальцием известняк). Это место и античный Иераполис уже с I века считалось курортом для римской знати.

Первые постройки Иераполиса датированы 2 тысячелетию до н. э. Однаго город с названием Иераполис был построен в 190 году до н. э. царём Пергама Евменом II (влиятельная правящая греческая династия Атталидов в Малой Азии). В 133 году до н. э. город переходит под власть Рима. В начале I века н. э. Иераполис приобретает известность среди римской аристократии, как курортный город. С этого момента начинается расцвет города…

Наша экскурсия пройдёт по всей территории Памуккале-Иераполис с посещением всех значимых объектов и мест (травертины, античный театр, храм Аполлона, некрополь). Также все желающие смогут покупаться в ваннах Клеопатры (античный бассейн).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

+ $15/чел посещение ванн Клеопатры

+ $30 трансфер из отеля в Кунду, Бельдиби

+ $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере

+ $60 трансфер из отеля в Сиде

+ $60 посещение турецких Мальдив – озеро Салда