Вы отправитесь к восьмому чуду света — именно так называют Памуккале. И неспроста: много-много лет назад природа создала здесь необыкновенные травертины с термальной лечебной водой. Но мы посмотрим не только на них. Античный Иераполис с амфитеатром и римскими банями и бассейн Клеопатры, искупавшись в котором можно омолодить душу и тело, — также в программе!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памуккале — город в Турции и место, известное по всему миру своими белоснежными травертинами. Оно полюбилось не только туристам, но и режиссёрам: здесь были сняты знаменитые картины «Призрачный гонщик 2» и «Одиссея». Сюда мы и отправимся!

Вы посетите:

Иераполис . Античный город с хорошо сохранившимся римским театром, некрополем, банями, храмом Аполлона, мартирием святого Филиппа. Территория Памуккале — это и есть Иераполис.

. Античный город с хорошо сохранившимся римским театром, некрополем, банями, храмом Аполлона, мартирием святого Филиппа. Территория Памуккале — это и есть Иераполис. Травертиновые террасы . Вы сделаете незабываемые фото у этого чуда природы, а гид тем временем расскажет, как сформировались природные ванны и каким образом наполняются сейчас.

. Вы сделаете незабываемые фото у этого чуда природы, а гид тем временем расскажет, как сформировались природные ванны и каким образом наполняются сейчас. Бассейн Клеопатры с термальной водой и античными колоннами на дне. Окунувшись в эту купель блаженства, вы омолодитесь душой и телом (как и делала в своё время царица египетская). Вода здесь +36 градусов круглый год. Когда вы зайдёте в бассейн, ощутите, как мелкие пузырьки словно шампанское окутывают вас. Это не передать словами!

Вы узнаете:

Почему Памуккале входит в список объектов ЮНЕСКО

Какого святого апостола распяли в Памуккале и почему

Почему травертины белого цвета

Какими свойствами на самом деле обладает геотермальная вода

Почему Памуккале называют «хлопковым замком»

И многое другое

Подробная программа

04:00-05:00 — отправление из отелей.

07:00-07:30 — остановка для завтрака (возьмите ланч-бокс из отеля).

10:00-11:00 — дегустация вин в винном погребе и заезд в центр хлопкового производства.

12:00-12:35 — обед в ресторане.

13:00 — прибытие в Памуккале, посещение античного города Иераполис, термальных источников, травертиновых террас и бассейна Клеопатры.

13:35-16:00 — свободное время на территории Памуккале.

20:00 — возвращение в отели.

Организационные детали