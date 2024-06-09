Вы отправитесь к восьмому чуду света — именно так называют Памуккале.
И неспроста: много-много лет назад природа создала здесь необыкновенные травертины с термальной лечебной водой. Но мы посмотрим не только на них.
Античный Иераполис с амфитеатром и римскими банями и бассейн Клеопатры, искупавшись в котором можно омолодить душу и тело, — также в программе!
И неспроста: много-много лет назад природа создала здесь необыкновенные травертины с термальной лечебной водой. Но мы посмотрим не только на них.
Античный Иераполис с амфитеатром и римскими банями и бассейн Клеопатры, искупавшись в котором можно омолодить душу и тело, — также в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Памуккале — город в Турции и место, известное по всему миру своими белоснежными травертинами. Оно полюбилось не только туристам, но и режиссёрам: здесь были сняты знаменитые картины «Призрачный гонщик 2» и «Одиссея». Сюда мы и отправимся!
Вы посетите:
- Иераполис. Античный город с хорошо сохранившимся римским театром, некрополем, банями, храмом Аполлона, мартирием святого Филиппа. Территория Памуккале — это и есть Иераполис.
- Травертиновые террасы. Вы сделаете незабываемые фото у этого чуда природы, а гид тем временем расскажет, как сформировались природные ванны и каким образом наполняются сейчас.
- Бассейн Клеопатры с термальной водой и античными колоннами на дне. Окунувшись в эту купель блаженства, вы омолодитесь душой и телом (как и делала в своё время царица египетская). Вода здесь +36 градусов круглый год. Когда вы зайдёте в бассейн, ощутите, как мелкие пузырьки словно шампанское окутывают вас. Это не передать словами!
Вы узнаете:
- Почему Памуккале входит в список объектов ЮНЕСКО
- Какого святого апостола распяли в Памуккале и почему
- Почему травертины белого цвета
- Какими свойствами на самом деле обладает геотермальная вода
- Почему Памуккале называют «хлопковым замком»
- И многое другое
Подробная программа
04:00-05:00 — отправление из отелей.
07:00-07:30 — остановка для завтрака (возьмите ланч-бокс из отеля).
10:00-11:00 — дегустация вин в винном погребе и заезд в центр хлопкового производства.
12:00-12:35 — обед в ресторане.
13:00 — прибытие в Памуккале, посещение античного города Иераполис, термальных источников, травертиновых террас и бассейна Клеопатры.
13:35-16:00 — свободное время на территории Памуккале.
20:00 — возвращение в отели.
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов
- В стоимость включено: комфортабельный автобус с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, страховка, обед в ресторане (шведский стол), дегустация вин
- Отдельно оплачиваются напитки, входной билет на территорию Памуккале — €30/чел. и купание в античном бассейне — €10/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 05:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.Задать вопрос
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