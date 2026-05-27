Вас ждёт отчаянно весёлое приключение на стилизованной пиратской яхте Gonster.
Вы отправитесь покорять воды Средиземного моря, сделаете остановки в живописных бухтах и вернётесь с целым сундуком впечатлений.
Это не классическая экскурсия с рассказами гида, а душевная прогулка в компании таких же искателей приключений, как и вы.
Описание экскурсии
Путешествие начнётся с трансфера: мы заберём вас из отеля и доставим прямо в порт. Там вас уже будет ждать наша яхта. Выйдя в открытое море, вы откроете для себя живописные уголки побережья и насладитесь освежающим купанием.
Но главное действо развернётся на борту. Вас ждёт вкусный обед, анимация и, конечно, легендарная пенная вечеринка под зажигательную музыку.
Программа круизa
7:30–9:30 — трансфер из вашего отеля до порта
9:45 — cбор гостей и посадка на яхту
10:00 — торжественное отправление
10:30 — остановка для купания в бухте
11:30 — обед на борту
12:30 — вторая остановка для купания
14:30 — возвращение в порт
15:30 — трансфер обратно в ваш отель
Организационные детали
- Плывём на корабле, оснащённом спасжилетами и всеми средствами безопасности. Перед посадкой проводится инструктаж
- Обратите внимание: морская прогулка проходит на многоуровневом корабле со ступенями и спусками к воде, поэтому она может быть не совсем удобна для гостей с ограниченной подвижностью
- С вами на корабле будет капитан и профессиональная команда
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет с 11 лет
|€45
|Детский билет (4-10лет)
|€35
|Детский билет до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
