Вас ждёт отчаянно весёлое приключение на стилизованной пиратской яхте Gonster. Вы отправитесь покорять воды Средиземного моря, сделаете остановки в живописных бухтах и вернётесь с целым сундуком впечатлений. Это не классическая экскурсия с рассказами гида, а душевная прогулка в компании таких же искателей приключений, как и вы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие начнётся с трансфера: мы заберём вас из отеля и доставим прямо в порт. Там вас уже будет ждать наша яхта. Выйдя в открытое море, вы откроете для себя живописные уголки побережья и насладитесь освежающим купанием.

Но главное действо развернётся на борту. Вас ждёт вкусный обед, анимация и, конечно, легендарная пенная вечеринка под зажигательную музыку.

Программа круизa

7:30–9:30 — трансфер из вашего отеля до порта

9:45 — cбор гостей и посадка на яхту

10:00 — торжественное отправление

10:30 — остановка для купания в бухте

11:30 — обед на борту

12:30 — вторая остановка для купания

14:30 — возвращение в порт

15:30 — трансфер обратно в ваш отель

Организационные детали