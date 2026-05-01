Отправляйтесь в захватывающее путешествие: джип‑сафари по горам Тавр и каньону Тазы, затем — сплав по реке! Насладитесь панорамными видами, прокатитесь по извилистым горным тропам и отдохните за обедом с местными блюдами. Незабываемые эмоции гарантированы!
Описание экскурсии
Приключение в Анталии: Природа и Адреналин Ваше приключение начнется с живописной поездки в горы Тавр, где крутые скалы и густые леса создают потрясающий фон. В каньоне Тазы вас поразят величественные скалы и захватывающие дух панорамные виды. Джиппинг Далее мы пересаживаемся на мощные внедорожные джипы, чтобы добраться до самых укромных уголков каньона. Почувствуйте адреналин, проезжая по извилистым горным тропам, и насладитесь живописными пейзажами вокруг. После знакомства с великолепной природой нас ждет вкусный обед из местных блюд, где можно отдохнуть и набраться сил. Рафтинг Для самых смелых мы приготовили сплав по горной реке, который добавит еще больше эмоций в этот незабываемый день. Если вы хотите полюбоваться нетронутой природой Турции и испытать восторг от поездки на джипе и рафтинга, этот тур для вас! Бронируйте сейчас и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь! Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, TRY, GBP — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами).
• Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи):
- место встречи – Mc.
- Donalds рядом с древними воротами Адриана.
- Наши зоны трансфера: Кемер, Анталья, Сиде, Манавгат, Аланья.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
- Общие надувные лодки или каяки (необходимо заранее предупредить), весла
- Сафари на джипах
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Гидрокостюм (можно арендовать на месте)
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, TRY, GBP
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами)
- Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи): место встречи - McDonalds рядом с древними воротами Адриана
- Наши зоны трансфера: Кемер, Анталья, Сиде, Манавгат, Аланья
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Приключение 3 в 1: Тазы каньон, рафтинг и джиппинг»
Групповая
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
€55 за человека
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€30 за человека
Групповая
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
$60 за человека
$28 за человека