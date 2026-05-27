Эта водная прогулка — возможность посмотреть на побережье Антальи с самого красивого ракурса. Вы подплывёте к знаменитому водопаду Дюден, заглянете в морские пещеры, искупаетесь в бирюзовом море и расслабитесь на борту лодки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Водопад Дюден. С лодки откроется редкий ракурс на мощный поток воды, который падает с высоты около 40 метров прямо в море.

Побережье и морские пещеры. Мы пройдём вдоль живописных скал залива Лара. Вы увидите скрытые гроты и природные арки, которые веками формировались под действием волн.

Купание и отдых. Сможете поплавать рядом с лодкой или просто расслабиться на палубе.

Виды на пляж Лара. С воды посмотрите на один из самых известных пляжей региона с золотистым песком и бирюзовой водой.

Примерный тайминг маршрута:

8:30–9:30 — трансфер из отелей в район причала Кунду

10:00 — отправление на лодке

10:30 — нижний водопад Дюден, остановка для фото и купания

11:30 — побережье залива Лара

12:00 — обед на борту

12:45 — морская пещера, остановка для купания и отдыха

13:45 — пляж Лара, остановка для купания

14:30 — возвращение к причалу

15:00–16:00 — трансфер обратно в отели

Организационные детали