Прогулка на лодке к водопаду Дюден (всё включено)

Увидеть 40-метровый каскад, искупаться в бухтах и проплыть вдоль побережья - из Антальи
Эта водная прогулка — возможность посмотреть на побережье Антальи с самого красивого ракурса.

Вы подплывёте к знаменитому водопаду Дюден, заглянете в морские пещеры, искупаетесь в бирюзовом море и расслабитесь на борту лодки.
Описание экскурсии

Водопад Дюден. С лодки откроется редкий ракурс на мощный поток воды, который падает с высоты около 40 метров прямо в море.

Побережье и морские пещеры. Мы пройдём вдоль живописных скал залива Лара. Вы увидите скрытые гроты и природные арки, которые веками формировались под действием волн.

Купание и отдых. Сможете поплавать рядом с лодкой или просто расслабиться на палубе.

Виды на пляж Лара. С воды посмотрите на один из самых известных пляжей региона с золотистым песком и бирюзовой водой.

Примерный тайминг маршрута:

8:30–9:30 — трансфер из отелей в район причала Кунду
10:00 — отправление на лодке
10:30 — нижний водопад Дюден, остановка для фото и купания
11:30 — побережье залива Лара
12:00 — обед на борту
12:45 — морская пещера, остановка для купания и отдыха
13:45 — пляж Лара, остановка для купания
14:30 — возвращение к причалу
15:00–16:00 — трансфер обратно в отели

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе (если выбран соответствующий вариант), морская прогулка на лодке, страховка, обед и безалкогольные напитки
  • Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. На борту имеются спасательные жилеты
  • Экскурсия может быть перенесена или отменена из-за погодных условий
  • Вегетарианский обед доступен по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет от 12 лет с трансфером€30
Детский билет (4-11 лет) с трансфером€25
Взрослый билет от 12 лет без трансфера€20
Детский билет (4-11 лет) без трансфера€15
Детский билет до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

