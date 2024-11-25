Эта поездка для тех, кто уже насытился привычными экскурсиями и ищет новые впечатления. Побережье Средиземного моря — это не только пляжи и отели. Здесь раскинулись прекрасные виноградники, где производят интересные вида вин. Я предлагаю посетить одну из новых виноделен, которая находится в самом сердце древней страны Ликия. Вино, виды и история — что может быть лучше?
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Смотровая площадка города Эльмалы, откуда открывается вид на горы и сам город, раскинувшийся у их подножья.
- Археологический музей — здесь собрана вся история древнего государства Ликии. Вы узнаете о происхождении скальных Ликийских гробниц, увидите необычные захоронения в кувшинах, а также услышите интересную историю Ликийского клада, монеты которого хранятся в музее.
- Старинные улочки с деревянными домами, по желанию можем посетить мечеть 15 века и дом-музей М. Х. Языра, первого переводчика Корана.
- Гвоздь программы — винодельня «Ликия». Вы не только познакомитесь с прекрасным турецким вином, но и узнаете о процессе изготовления напитка изнутри — ведь мы пройдём туда, куда обычно закрыт вход для посетителей. Я расскажу, чем отличаются турецкие сорта винограда и какое вино предпочитают турки.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером. Детские кресла предоставляются по запросу.
- На винодельне будет организован обед: блюда и вина оплачиваются по меню (в среднем €50 с человека). Сообщите мне, если вы не хотите включать обед в программу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Меня зовут Елена. Когда-то в далёком 2007 году я приехала в Турцию на работу только на одно лето, но, влюбившись в эту страну, осталась тут навсегда. Более 15 лет работалаЗадать вопрос
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные археологические объекты и живописные виды. История Фазелиса и захватывающий подъём на гору Тахталы ждут вас
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:30
€240 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
Завтра в 13:00
19 ноя в 13:00
€399 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Термессосу
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
€300 за всё до 4 чел.