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Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
11 июл в 03:30
€62 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«Турция, возможно, и не является известной винодельческой страной, но традиции винного производства зародились здесь за тысячелетия до Рождества Христова»
Завтра в 10:30
10 июл в 10:30
от €456
€480 за всё до 2 чел.
Групповая
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
От античных руин к христианской святыне и лазурным бухтам
Начало: Ваш отель в Анталье и окрестностях
«каким Святой Николай был при жизни и как его образ трансформировался в самого известного рождественского персонажа»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
10 июл в 08:00
12 июл в 08:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций от локаций, такого чуда
+1
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О
Безумно довольна экскурсией! Перед поездкой дали качественно всю, запрашиваемая мной, информацию. Заранее прислали телефон гида и время выезда, держали в
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Р
Тур за эту стоимость просто отличный.
Забирают утром прям из вашего отеля и потом пересаживают на большие автобусы.
Много красивых локаций, удобный
Забирают утром прям из вашего отеля и потом пересаживают на большие автобусы.
Много красивых локаций, удобный
+6
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С
Впервые были на индивидуальной экскурсии в Турции и остались в восторге! Огромная благодарность Ирине за прекрасный день и интересную программу Всем рекомендуем и надеемся увидеться еще раз…
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Л
Поездка понравилась: живописная дорога, идеальный баланс между временем в пути, прогулкой по виноградникам и расслаблением за бокалом вина. Ирина, доброжелательная и жизнерадостная, была готова рассказать и показать больше на тему гастрономии региона. Спасибо ей, создала для нас безмятежное отпускное настроение.
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Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на взлет органы гражданской авиации
+6
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Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с организации. Время указано четко.
+6
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Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Тур был в мини-автобусе, но нас было мало, поэтому добрались с комфортом. Ехать до
Тур был в мини-автобусе, но нас было мало, поэтому добрались с комфортом. Ехать до
+6
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И
Отличная экскурсия. Много супер интересных локаций. Шикарные виды. Наш гид Фархат шустрый и очень позитивный парень. Много шутит. На русском
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М
Всё отлично
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Всего 18 отзывов в Анталье в категории "Зимние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Зимние»
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