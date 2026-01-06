читать дальше уменьшить

Нас должны были забрать с Лары в 3:30, во столько и прибыли. Задерживались по пути не на много, только если ждали других туристов. Сначала всех собирали на минибусах, потом ближе к 5 пересадили всех в один большой автобус и отправились в путь. Автобусы комфортные, сиденья откидные, есть столик, кондиционер, шторки. В 6:40 мы уже остановились на завтрак. Были традиционные лепешки и чай (очень вкусно!), так же можно было купить что-то в дорогу. По пути останавливались на заправках, и во всяких торговых точках. В принципе все было комфортно. По экскурсиям все совпадает, единственное, будьте готовы к дополнительным тратам: Посещение заката вечером +15$(вы отправитесь в красную долину) мы не пожалели, красиво, правда долина становиться красной во время заката и то не сильно. Посещение ночной экскурсии тоже где-то так (мы не брали). Посмотреть на шары так же можно только за плату, либо топать самому. Мы взяли смотровую площадку за 20$ на одного.

Так же обеды, за каждый по 15$. Их два. Нам они вообще не понравились. Если брать первый день, то там хоть на небольшое выступление можно посмотреть, как на огне греют горшок с мясом. Но по итогу, выносят все на противене😅 Суп это что-то типа картошки 5-минутки. Во второй день мы остановились в какой-то забегаловке у заправки, половина еды пресная или вся в специях, третьего не дано… В общем обеды как минимум во второй день точно не стоит брать. Там есть заправка, можно и самим перекусить.

Что касается проживания. Мы жили в обычном отеле. Если хотите жить в пещерном, то уточняйте сразу при бронировании или как только встретите экскурсовода. Мы это не сделали и на нас места не хватило. Отель был нормальный, питание там не очень(оно включено в стоимость), на утро яйца и сырные лепешки были неплохие.

После завтрака все дружно садимся в автобус и едем домой, заезжая на коммерческие остановки Теперь хотелось бы задеть негативные моменты.

Шары. Самое главное зачем едут в Каппадокию. Нигде не пишется, что за смотровую площадку так же стоит доплачивать (думаю организаторам это нужно учесть и прописать в описание). Мы взяли эту смотровую площадку, а что было по итогу? Экскурсовод сообщает время сбора 5:30, время 5:30, автобус стоит. Рассвет ровно в 6. Ждём гостей, которым якобы назвали время отправки 6:30. Отправились мы только в 5:50, когда шары уже взлетели… Приехали на смотровую площадку, а там пробка… мы стоим. По итогу, как только водитель проезжает КПП, автобус останавливается, нам говорят вот там долина (тыкая непонятно куда) и все разбегаются в разные стороны. Мы якобы должны были попасть на долину любви, а по итогу нас как шавок выкинули из автобуса и все. До долины надо было идти еще минут 10. За что платили непонятно… Шары конечно увидели и как взлетают новые(потому что запуск не один), но настроение с утра было подпорчено. Почему сборы всего за 30 минут? Можно же было сборы назначить в 20 минут, отъезд в 30 и как раз за эти 10 минут организовывать поиски пропавших. В общем не понятно.

Так же, что касается долины любви (которую мы так и не увидели). Она прописана в программе. То есть по идее ее должны были увидеть и без доп. платы. Но нас туда так и не свозили. Может это не повезло нам и мы не успели по времени, а может так происходит всегда. Имейте ввиду. Причем когда я спрашивала у экскурсовода поедем ли мы туда, она внятно так ничего и не объяснила. То говорила и вечером и утром посмотрим, то только утром с панорамы, а по итогу вообще не посмотрели… На шарах мы были 30 минут и времени и организации вообще не хватило.

По возвращению обратно очень много коммерческих остановок (у вас «экскурсия», а потом «вот купите»)

В принципе они были интересные и действительно знакомили с ремесленным делом региона. Но вот остановка в магазине кожаных изделий… Сначала показ мод, потом магазин. В принципе кринжа словить можно для прикола и выпить вкусный гранатовый чай, но если обобщать, то развлечение не очень, плюс запах специфический.

А остановка в магазине сладостей и кофе нам очень понравилась, проходит дегустация, кофе очень вкусное, мы взяли (стоит 550 лир большая банка)

Также магазин украшений. Рассказ о камнях интересный. Цены на украшения ту мач. Но посмотреть можно. За серебренное колечко с опалом насчитали 100$ Сама Каппадокия огонь! В целом, если нивелировать все недостатки, то цены не будет этой экскурсии. Но нет предела совершенству. В целом саму экскурсию рекомендую. Но будьте готовы ко всяким неурядицам и не стройте великих ожиданий:)