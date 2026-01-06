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Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Анталье, цены от €62, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
14 отзывов
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
11 июл в 03:30
€62 за человека
Путешествие на ликийскую винодельню
На машине
6.5 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«Турция, возможно, и не является известной винодельческой страной, но традиции винного производства зародились здесь за тысячелетия до Рождества Христова»
Завтра в 10:30
10 июл в 10:30
от €456€480 за всё до 2 чел.
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
На автобусе
На катере
10 часов
Групповая
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
От античных руин к христианской святыне и лазурным бухтам
Начало: Ваш отель в Анталье и окрестностях
«каким Святой Николай был при жизни и как его образ трансформировался в самого известного рождественского персонажа»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
10 июл в 08:00
12 июл в 08:00
€65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций от локаций, такого чуда
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природы и техники мы еще не видели, теперь это есть в наших воспоминаниях! Спасибо Джему за информацию, всяческую поддержку, за прекрасный русский язык! Очень довольны экскурсией и полны впечатлений!!! Спасибо большое

Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций
Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций
Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций
Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций+1
Добрый вечер, сегодня закончилась наша двухдневная поездка в Каппадокию! Это было незабываемо, феерично!!! Очень много эмоций
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О
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Безумно довольна экскурсией! Перед поездкой дали качественно всю, запрашиваемая мной, информацию. Заранее прислали телефон гида и время выезда, держали в
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курсе об изменениях.

Автобус во время забрал. Кресла очень удобные, даже небольшие столики были. Водитель - виртуоз вождения в горах, за безопасность переживать не приходилось.

Отличный гид, Ахмет, заботливо сопровождал всех и интересно рассказывал обо всех увиденных мечтах на нескольких языках. Он исчерпывающе ответит на все вопросы и учел все пожелания. Был всегда готов помочь, решить любой вопрос ради комфорта туристов.

Отель, в котором нас разместили- бесподобен, просто осуществили мечту. Он был пещерного типа, оформлен под средневековый замок с шикарным видом с крыши и джакузи в каждом номере.

Нас пожаловали вкусной турецкой кухней в пути и очень вкусным шведским столом в отеле.

Дополнительно брала прогулку на лошадях и в восторге от нее: нас 2 часа водили по нереально красивым местам в горах, на закате. Потом все грелись у печки и пили горячий турецкий чай. Единственное, рекомендовала бы всем на такую прогулку зимой надевать очень теплую обувь и горнолыжный костюм. Ноги очень замерзли, не спасли даже шерстяные носки.

Спасибо огромное всем за организацию тура🩷

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Р
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Тур за эту стоимость просто отличный.
Забирают утром прям из вашего отеля и потом пересаживают на большие автобусы.
Много красивых локаций, удобный
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автобус, отличный отель с вкусными завтраками и ужинами (шведский стол).
Гид Оксана просто топ, очень подробно рассказывает про все исторические места Капподокии и всей турции в целом, спасибо ей огромное.
Не много не повезло с шарами, они так и не взлетели, но это зависит не от организаторов (предупреждают заранее) а от гражданской авиации Турции Мы остались очень довольны, спасибо организаторам, обязательно поедем в этот тур еще раз, как будем в Турции.

Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.+6
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
Тур за эту стоимость просто отличный.
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С
Путешествие на ликийскую винодельню
Впервые были на индивидуальной экскурсии в Турции и остались в восторге! Огромная благодарность Ирине за прекрасный день и интересную программу Всем рекомендуем и надеемся увидеться еще раз…
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Л
Путешествие на ликийскую винодельню
Поездка понравилась: живописная дорога, идеальный баланс между временем в пути, прогулкой по виноградникам и расслаблением за бокалом вина. Ирина, доброжелательная и жизнерадостная, была готова рассказать и показать больше на тему гастрономии региона. Спасибо ей, создала для нас безмятежное отпускное настроение.
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Серых
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на взлет органы гражданской авиации
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дают. Организатор сам не может знать, 50/50 будут шары, или нет. Чаще всего - будут. Но, гарантии 100% нет. В нашем случае из-за погоды шаров не было. Понравилось, что во время экскурсии можно в любой момент связаться с организатором и решить сложности, если они возникли.
Организатор сразу связался сам в ватсапп, продублировал место и время встречи.
Забирают от отеля. Миниавтобус, потом пересадка в большой.
Везут в Каппадокию. По пути - 1 завтрак в палатке, дают б/п лепёшку с сыром, чай, маслины и овощи.
Обед - шведский стол в другой столовой. Можно чай купить. Всегда в разных местах обеды, кстати. Если не покупаете их обед, что с собой взяли,можно съесть тут же.
Ужин в отеле. Шведский стол. Ташкин отель или Джанетт. Пещерный отель заранее бронировать как-то надо, он дороже. На фото: все три варианта. И две комнаты, в Джанетт и в пещерном.
Завтрак в отеле. Шведский стол.
Обед в какой то столовой по пути. Заранее надо выбрать: куриный шашлык или кебаб острый/кебаб не острый. Порционно подают. Напитков нет, вода. Все платно допом к 15€ на одного.
Экскурсии понравились.
Гид: 200 баллов из 100, то есть превосходный уровень.
Не знаю,что там по отзывам другие писали. Мы увидели хорошую работу команды, слаженно.
Остановок по пути много было, поэтому комфортно перенесли поездку.
Вообще, реально интересно. Думаю, и без шаров стоит съездить. А если еще и с шарами: так супер.

Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на+6
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
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Алеся
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с организации. Время указано четко.
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Нас должны были забрать с Лары в 3:30, во столько и прибыли. Задерживались по пути не на много, только если ждали других туристов. Сначала всех собирали на минибусах, потом ближе к 5 пересадили всех в один большой автобус и отправились в путь. Автобусы комфортные, сиденья откидные, есть столик, кондиционер, шторки. В 6:40 мы уже остановились на завтрак. Были традиционные лепешки и чай (очень вкусно!), так же можно было купить что-то в дорогу. По пути останавливались на заправках, и во всяких торговых точках. В принципе все было комфортно. По экскурсиям все совпадает, единственное, будьте готовы к дополнительным тратам: Посещение заката вечером +15$(вы отправитесь в красную долину) мы не пожалели, красиво, правда долина становиться красной во время заката и то не сильно. Посещение ночной экскурсии тоже где-то так (мы не брали). Посмотреть на шары так же можно только за плату, либо топать самому. Мы взяли смотровую площадку за 20$ на одного.
Так же обеды, за каждый по 15$. Их два. Нам они вообще не понравились. Если брать первый день, то там хоть на небольшое выступление можно посмотреть, как на огне греют горшок с мясом. Но по итогу, выносят все на противене😅 Суп это что-то типа картошки 5-минутки. Во второй день мы остановились в какой-то забегаловке у заправки, половина еды пресная или вся в специях, третьего не дано… В общем обеды как минимум во второй день точно не стоит брать. Там есть заправка, можно и самим перекусить.
Что касается проживания. Мы жили в обычном отеле. Если хотите жить в пещерном, то уточняйте сразу при бронировании или как только встретите экскурсовода. Мы это не сделали и на нас места не хватило. Отель был нормальный, питание там не очень(оно включено в стоимость), на утро яйца и сырные лепешки были неплохие.
После завтрака все дружно садимся в автобус и едем домой, заезжая на коммерческие остановки Теперь хотелось бы задеть негативные моменты.
Шары. Самое главное зачем едут в Каппадокию. Нигде не пишется, что за смотровую площадку так же стоит доплачивать (думаю организаторам это нужно учесть и прописать в описание). Мы взяли эту смотровую площадку, а что было по итогу? Экскурсовод сообщает время сбора 5:30, время 5:30, автобус стоит. Рассвет ровно в 6. Ждём гостей, которым якобы назвали время отправки 6:30. Отправились мы только в 5:50, когда шары уже взлетели… Приехали на смотровую площадку, а там пробка… мы стоим. По итогу, как только водитель проезжает КПП, автобус останавливается, нам говорят вот там долина (тыкая непонятно куда) и все разбегаются в разные стороны. Мы якобы должны были попасть на долину любви, а по итогу нас как шавок выкинули из автобуса и все. До долины надо было идти еще минут 10. За что платили непонятно… Шары конечно увидели и как взлетают новые(потому что запуск не один), но настроение с утра было подпорчено. Почему сборы всего за 30 минут? Можно же было сборы назначить в 20 минут, отъезд в 30 и как раз за эти 10 минут организовывать поиски пропавших. В общем не понятно.
Так же, что касается долины любви (которую мы так и не увидели). Она прописана в программе. То есть по идее ее должны были увидеть и без доп. платы. Но нас туда так и не свозили. Может это не повезло нам и мы не успели по времени, а может так происходит всегда. Имейте ввиду. Причем когда я спрашивала у экскурсовода поедем ли мы туда, она внятно так ничего и не объяснила. То говорила и вечером и утром посмотрим, то только утром с панорамы, а по итогу вообще не посмотрели… На шарах мы были 30 минут и времени и организации вообще не хватило.
По возвращению обратно очень много коммерческих остановок (у вас «экскурсия», а потом «вот купите»)
В принципе они были интересные и действительно знакомили с ремесленным делом региона. Но вот остановка в магазине кожаных изделий… Сначала показ мод, потом магазин. В принципе кринжа словить можно для прикола и выпить вкусный гранатовый чай, но если обобщать, то развлечение не очень, плюс запах специфический.
А остановка в магазине сладостей и кофе нам очень понравилась, проходит дегустация, кофе очень вкусное, мы взяли (стоит 550 лир большая банка)
Также магазин украшений. Рассказ о камнях интересный. Цены на украшения ту мач. Но посмотреть можно. За серебренное колечко с опалом насчитали 100$ Сама Каппадокия огонь! В целом, если нивелировать все недостатки, то цены не будет этой экскурсии. Но нет предела совершенству. В целом саму экскурсию рекомендую. Но будьте готовы ко всяким неурядицам и не стройте великих ожиданий:)

Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с+6
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
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Дарина
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.

Тур был в мини-автобусе, но нас было мало, поэтому добрались с комфортом. Ехать до
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Каппадокии 8 часов, каждые 2/3 часа были остановки.

Экскурсию гид проводил на английском языке, но для нас это не было проблемой.

Из минусов: туроператор не предоставляется достоверного описания и фотографий зимней каппадокии, нет описания погоды и того, как там сейчас в феврале, мы опирались на отзывы + программу, знали, что там будет холодно. Но в несезон действительно ключевые моменты не получится увидеть: ни красной долины, ни шаров, ни красивых закатов. Однако даже зимняя Каппадокия очень красива, съездить стоит.

Но если вы хотите именно увидеть подъем шаров - свяжитесь предварительно с гидом / данной кампанией и уточните, будут ли их поднимать в заданный день (даже летом).

Также на второй день очень много коммерческих остановок: магазин украшений и сладостей еще интересно, а вот магазин одежды из кожи с показом мод уже был лишним.

Из плюсов: жили в очень классном пещерном отеле, попрактиковали английский, посмотрели чудесные ночные локации, насладились зимними горами. Также в несезон нет туристов, можно спокойно гулять по всем локациям не спеша, делать красивые фотографии / видео.

Дополнительно потратили 60 евро на двоих: 2 обеда + 1 ночная экскурсия на двоих.

Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.+6
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
Были на данной экскурсии 10.02.25 - 11.02.25.
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И
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Отличная экскурсия. Много супер интересных локаций. Шикарные виды. Наш гид Фархат шустрый и очень позитивный парень. Много шутит. На русском
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говорит даже без акцента, поэтому информация воспринимается легко. С его стороны был индивидуальный подход к каждому участнику экскурсии. Спасибо ему за это огромное. Также хочется отметить водителя ЭКО. Настоящий профессионал своего дела. Ехать конечно далековато, но оно того стоит. Завтрак в первый день не очень, лучше взять с собой лёгкий перекус. Зато обед в первый день просто шикарный. Во второй день не брали, потому что не успели проголодаться после очень сытного завтрака в отеле. Ужин тоже великолепный, как и сам отель, стилизованный под пещеру. С погодой повезло, шары летали. Полный восторг! Ещё раз Спасибо команде!

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М
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
Всё отлично
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Всего 18 отзывов в Анталье в категории "Зимние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Зимние»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
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  3. Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
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  2. Памуккале;
  3. Дюденский водопад;
  4. Ворота Адриана;
  5. Калеичи;
  6. Древний город Мира;
  7. Озеро Салда;
  8. Старый город;
  9. The land of legends;
  10. Фазелис.
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