читать дальше об истоках виноделия в Турции. Затем учила нас правильно оценивать вино на цвет, запах и вкус. Было весело! Дегустация проходила на шикарной веранде с видом на море. Красивое и познавательное мероприятие!

Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала