Винные экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Анталье, цены от €350. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие на ликийскую винодельню
На машине
2 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
410 за всё до 2 чел.
Дегустация вин древней Ликии
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
«Узнаете, как климат Антальи влияет на особенности местных вин и лично оцените такое же вино, какое Св»
1 окт в 13:00
2 окт в 13:00
399 за всё до 6 чел.
Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
Узнать больше о стране, которой давно нет, полюбоваться видами гор и попробовать местное вино
«Я расскажу, чем отличаются турецкие сорта винограда и какое вино предпочитают турки»
30 сен в 08:00
7 окт в 08:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
  • О
    Олег
    11 октября 2022
    Дегустация вин древней Ликии
    Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно и познавательно рассказывала про вино.
    Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2021
    Дегустация вин древней Ликии
    Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала
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    об истоках виноделия в Турции. Затем учила нас правильно оценивать вино на цвет, запах и вкус. Было весело! Дегустация проходила на шикарной веранде с видом на море. Красивое и познавательное мероприятие!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на ликийскую винодельню
  2. Дегустация вин древней Ликии
  3. Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Археологический музей
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 410. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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