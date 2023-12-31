6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
€410 за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
«Узнаете, как климат Антальи влияет на особенности местных вин и лично оцените такое же вино, какое Св»
1 окт в 13:00
2 окт в 13:00
€399 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
Узнать больше о стране, которой давно нет, полюбоваться видами гор и попробовать местное вино
«Я расскажу, чем отличаются турецкие сорта винограда и какое вино предпочитают турки»
30 сен в 08:00
7 окт в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 декабря 2023Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
- ААндрей10 декабря 2023Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
- ООлег11 октября 2022Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно и познавательно рассказывала про вино.
- ЮЮлия16 октября 2021Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Винные туры»
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