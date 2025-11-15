Готовы к приключению? Отправляйтесь с нами на джип-сафари по горам Тороса: через леса, деревни и горные реки, с остановками на лучших смотровых площадках и традиционный обед у реки. Наши джипы подготовлены, водители опытные и с отличным чувством юмора. В поездку также включён традиционный обед.
Описание экскурсии
День на природе
По пути вас ждут живописные пейзажи, горный воздух, речка, в которой, по желанию, можно искупаться. И конечно, адреналин настоящего сафари!
Итак, в нашей программе:
- Поездка по бездорожью на открытых джипах (перед началом вас ждёт инструктаж)
- Остановка в аутентичной турецкой деревне
- Вкусный обед в ресторане у реки
- Освежающее купание в горной реке
- Панорамные виды и фотопаузы на маршруте
Организационные детали
- До гор вы доедете на комфортабельном автобусе, а затем пересядете на открытые джипы
- Поездка не рекомендуется беременным
- Дети до 3 лет — на руках у родителей
- Обед входит в стоимость, напитки оплачиваются отдельно — по желанию
- Дорога в горы занимает от 45 минут до 1 часа (в зависимости от трафика)
- С вами будут представители нашей команды, которые говорят на русском, английском и немецком языках
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 7 лет
|€28
|0-3
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ализа — Организатор в Анталье
Мы верим, что путешествия — это не только переезд из одного места в другое, но и настоящее приключение, способное подарить яркие эмоции и незабываемые впечатления. Мы предлагаем тщательно продуманные маршруты, которые
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€243
€285 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
€35 за человека
Групповая
до 22 чел.
Джип-сафари по окрестностям Антальи
Погрузитесь в атмосферу приключений на джип-сафари по живописным окрестностям Антальи. Вас ждут водопады, деревни и обед на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
€40 за человека