Экскурсии на винодельни и виноградники в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Анталье, цены от €350, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие на ликийскую винодельню
На машине
скидка
10%
2 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«Мы отправимся на винодельню, которая располагается на месте античного Вьян Ванда — «Винного города»»
Завтра в 10:30
5 окт в 10:30
410369 за всё до 2 чел.
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Погулять по древнему городу Эльмалы, посетить частную винодельню и полюбоваться идиллическими видами
Начало: У вашего отеля
«Мы прогуляемся по ближайшему к винодельне старинному городу Эльмалы»
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
500 за всё до 10 чел.
Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
Узнать больше о стране, которой давно нет, полюбоваться видами гор и попробовать местное вино
«Гвоздь программы — винодельня «Ликия»»
7 окт в 08:00
14 окт в 08:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Винодельни»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на ликийскую винодельню
  2. Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
  3. Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в октябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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