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10%
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«Мы отправимся на винодельню, которая располагается на месте античного Вьян Ванда — «Винного города»»
Завтра в 10:30
5 окт в 10:30
410€369 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Погулять по древнему городу Эльмалы, посетить частную винодельню и полюбоваться идиллическими видами
Начало: У вашего отеля
«Мы прогуляемся по ближайшему к винодельне старинному городу Эльмалы»
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€500 за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня
Узнать больше о стране, которой давно нет, полюбоваться видами гор и попробовать местное вино
«Гвоздь программы — винодельня «Ликия»»
7 окт в 08:00
14 окт в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 декабря 2023Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
- ААндрей10 декабря 2023Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Винодельни»
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