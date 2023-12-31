Найдено 3 экскурсии в категории « Винодельни » в Анталье, цены от €350, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10% скидка 2 отзыва 6.5 часов Индивидуальная до 2 чел. Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас «Мы отправимся на винодельню, которая располагается на месте античного Вьян Ванда — «Винного города»» 410 € 369 за всё до 2 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи Погулять по древнему городу Эльмалы, посетить частную винодельню и полюбоваться идиллическими видами Начало: У вашего отеля «Мы прогуляемся по ближайшему к винодельне старинному городу Эльмалы» € 500 за всё до 10 чел. На автобусе 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Древняя Ликия: путешествие в Эльмалы + винодельня Узнать больше о стране, которой давно нет, полюбоваться видами гор и попробовать местное вино «Гвоздь программы — винодельня «Ликия»» € 350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Антальи Последние отзывы на экскурсии М Мария Путешествие на ликийскую винодельню Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽

А Андрей Путешествие на ликийскую винодельню Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Винодельни»

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