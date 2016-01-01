BREEZES T. – Гид из Антальи

Идеальный тур для тех, кто любит пощекотать нервы! Вас ждет рафтинг 🚣‍ по каньону Кёпрюлю, после которого вы пересядете на квадроциклы и отправитесь на сафари по его живописным окрестностям.