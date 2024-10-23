Активный день в национальном парке Кёпрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари. Природа, лёгкий экстрим и отдых на базе с аквапарком, зиплайном и рыбалкой.
Описание экскурсии
За один день в национальном парке Кёпрюлю: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка в каньон Тазы на кабрио-автобусах и сафари на багги по лесным маршрутам. В программе также зиплайн на багги-базе, надувной аквапарк и рыбалка, время для отдыха и обед у реки. День начинается с прибытия на базу, где проводится подготовка, выдача снаряжения и общий инструктаж. После этого группа отправляется к старту рафтинга. Маршрут рафтинга проходит единым непрерывным участком без остановок и занимает около 1,5 часов. Сплав начинается в верхней точке и проходит через живописное ущелье до основной базы. Пороги лёгкой сложности делают маршрут доступным для участников без опыта. Возможен сплав на рафте с инструктором или на двухместном каяке по предварительному запросу. По прибытии на базу гостей уже ожидает обед в формате шведского стола: макароны, булгур, свежие салаты и порционный куриный шашлык. Напитки оплачиваются дополнительно. После обеда программа продолжается поездкой в каньон Тазы на кабрио-автобусах. Дорога проходит по горным серпантинам с панорамными видами. На смотровой площадке предусмотрено свободное время для прогулки и фотографий. Далее — сафари на багги. Перед началом проводится обязательный инструктаж и тест-драйв, после чего участники отправляются на маршрут по лесным дорогам. На территории багги-базы также доступен зиплайн (высота около 15 метров, длина около 200 метров). В завершение дня — возвращение на основную базу и свободное время для отдыха. В этот период можно воспользоваться душевыми и переодеться, прогуляться по территории, отдохнуть у реки, заняться рыбалкой или провести время на надувном аквапарке. После этого организуется просмотр фото и видео, затем — выезд в отели. Важная информация:
Программа проходит с 09:30 до 18:30 (без учёта трансфера) — Дорога до базы может занимать до 2х часов в зависимости от региона; ориентировочное время можно оценить по карте — Программа может незначительно меняться по времени и последовательности в зависимости от погодных условий и загрузки — Рафтинг проходит по маршруту лёгкой сложности и подходит для новичков — Багги управляются самостоятельно; водитель должен быть старше 18 лет — Напитки во время обеда оплачиваются отдельно (желательно наличные) — На базе доступен мини-зиплайн (ограничение по весу: от 15 до 100 кг) — Дополнительно можно приобрести спуск на Mega Zip Line (высота старта около 410 м) — В программу уже включено посещение каньона Тазы и панорамной точки с видом на долину; при желании можно дополнительно посетить официальную террасу (оплачивается отдельно) — Тур активный: не рекомендуется для беременных, а также для гостей с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и другими ограничениями по здоровью.
Вторник, пятница в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю - живописный горный регион с каньонами, сосновыми лесами и природными панорамами
- Река Кёпрючай - древний Эвримедон, легендарная горная река с прозрачной водой, где проходит маршрут рафтинга
- Римские мосты II века Н.Э. - Бюгрум и Олук, сохранившиеся со времён Римской империи
- Каньон Тазы - обзорная точка с панорамным видом на долину и скальные обрывы (без посещения платной террасы)
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Снаряжение для рафтинга (каска, спасательный жилет, вёсла)
- Все активности по программе (рафтинг, кабрио-сафари, багги, зиплайн)
- Каньон Тазы - обзорная точка с панорамным видом на долину и скальные обрывы
- Обед на базе (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
- Активности на территории базы (надувной аквапарк, рыбалка)
Что не входит в цену
- Напитки (можно купить)
- Обувь (можно купить 10$)
- Гидрокостюмы (можно арендовать 5$)
- Фото и видео (можно купить)
- Вход в каньон Тазы на деревянную платформу: 500 TL (≈10-12 $), оплачивается отдельно
- Личные расходы
- Мегазиплайн из каньона Тазы 410 м высота (можно заказать заранее или на месте и оплатить там же)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ожидайте трансфер у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля
Завершение: Возвращение к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Программа проходит с 09:30 до 18:30 (без учёта трансфера)
- Дорога до базы может занимать до 2х часов в зависимости от региона ориентировочное время можно оценить по карте
- Программа может незначительно меняться по времени и последовательности в зависимости от погодных условий и загрузки
- Рафтинг проходит по маршруту лёгкой сложности и подходит для новичков
- Багги управляются самостоятельно водитель должен быть старше 18 лет
- Напитки во время обеда оплачиваются отдельно (желательно наличные)
- На базе доступен мини-зиплайн (ограничение по весу: от 15 до 100 кг)
- Дополнительно можно приобрести спуск на Mega Zip Line (высота старта около 410 м)
- В программу уже включено посещение каньона Тазы и панорамной точки с видом на долину при желании можно дополнительно посетить официальную террасу (оплачивается отдельно)
- Тур активный: не рекомендуется для беременных, а также для гостей с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и другими ограничениями по здоровью
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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