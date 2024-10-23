За один день в национальном парке Кёпрюлю: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка в каньон Тазы на кабрио-автобусах и сафари на багги по лесным маршрутам. В программе также зиплайн на багги-базе, надувной аквапарк и рыбалка, время для отдыха и обед у реки. День начинается с прибытия на базу, где проводится подготовка, выдача снаряжения и общий инструктаж. После этого группа отправляется к старту рафтинга. Маршрут рафтинга проходит единым непрерывным участком без остановок и занимает около 1,5 часов. Сплав начинается в верхней точке и проходит через живописное ущелье до основной базы. Пороги лёгкой сложности делают маршрут доступным для участников без опыта. Возможен сплав на рафте с инструктором или на двухместном каяке по предварительному запросу. По прибытии на базу гостей уже ожидает обед в формате шведского стола: макароны, булгур, свежие салаты и порционный куриный шашлык. Напитки оплачиваются дополнительно. После обеда программа продолжается поездкой в каньон Тазы на кабрио-автобусах. Дорога проходит по горным серпантинам с панорамными видами. На смотровой площадке предусмотрено свободное время для прогулки и фотографий. Далее — сафари на багги. Перед началом проводится обязательный инструктаж и тест-драйв, после чего участники отправляются на маршрут по лесным дорогам. На территории багги-базы также доступен зиплайн (высота около 15 метров, длина около 200 метров). В завершение дня — возвращение на основную базу и свободное время для отдыха. В этот период можно воспользоваться душевыми и переодеться, прогуляться по территории, отдохнуть у реки, заняться рыбалкой или провести время на надувном аквапарке. После этого организуется просмотр фото и видео, затем — выезд в отели. Важная информация:

Программа проходит с 09:30 до 18:30 (без учёта трансфера) — Дорога до базы может занимать до 2х часов в зависимости от региона; ориентировочное время можно оценить по карте — Программа может незначительно меняться по времени и последовательности в зависимости от погодных условий и загрузки — Рафтинг проходит по маршруту лёгкой сложности и подходит для новичков — Багги управляются самостоятельно; водитель должен быть старше 18 лет — Напитки во время обеда оплачиваются отдельно (желательно наличные) — На базе доступен мини-зиплайн (ограничение по весу: от 15 до 100 кг) — Дополнительно можно приобрести спуск на Mega Zip Line (высота старта около 410 м) — В программу уже включено посещение каньона Тазы и панорамной точки с видом на долину; при желании можно дополнительно посетить официальную террасу (оплачивается отдельно) — Тур активный: не рекомендуется для беременных, а также для гостей с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и другими ограничениями по здоровью.