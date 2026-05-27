Сплав проходит по горной реке с кристальной водой, среди отвесных скал и сосновых лесов.
Даже если у вас нет опыта, переживать не стоит: перед стартом проводится инструктаж, а на протяжении всего маршрута группу сопровождают профессиональные инструкторы. Предлагаем вам сменить городской ритм на динамику горной реки и отдохнуть от пляжа.
Описание экскурсии
Трансфер
В дороге к месту старта вы увидите одну из самых живописных природных зон Турции. Путь в одну сторону занимает около 1,5 ч.
Инструктаж
Перед стартом проводится подробный инструктаж, поэтому в рафтинге могут участвовать даже новички.
Сплав
Маршрут проходит по одной из самых чистых горных рек Турции, температура воды даже летом остаётся бодрящей.
Во время сплава вы проплывёте под римским мостом, которому почти 2000 лет. Эффектное место для фотографий и короткой остановки.
Обед
После возвращения на базу вы сможете подкрепиться и восстановить силы.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из Антальи и обратно на комфортабельном автобусе, инструктаж и сопровождение инструкторов, всё необходимое снаряжение, обед после рафтинга
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки во время обеда, чехол для телефона, морская обувь, фото и видео
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Ограничения
- Подходит для новичков
- Рекомендуемый возраст — от 6–7 лет
- Не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (Алания, Сиде, Белек, Кунду, Лара, Коньяалты, Кемер)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 491 туриста
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
