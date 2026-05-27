Сплав проходит по горной реке с кристальной водой, среди отвесных скал и сосновых лесов. Даже если у вас нет опыта, переживать не стоит: перед стартом проводится инструктаж, а на протяжении всего маршрута группу сопровождают профессиональные инструкторы. Предлагаем вам сменить городской ритм на динамику горной реки и отдохнуть от пляжа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер

В дороге к месту старта вы увидите одну из самых живописных природных зон Турции. Путь в одну сторону занимает около 1,5 ч.

Инструктаж

Перед стартом проводится подробный инструктаж, поэтому в рафтинге могут участвовать даже новички.

Сплав

Маршрут проходит по одной из самых чистых горных рек Турции, температура воды даже летом остаётся бодрящей.

Во время сплава вы проплывёте под римским мостом, которому почти 2000 лет. Эффектное место для фотографий и короткой остановки.

Обед

После возвращения на базу вы сможете подкрепиться и восстановить силы.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер из Антальи и обратно на комфортабельном автобусе, инструктаж и сопровождение инструкторов, всё необходимое снаряжение, обед после рафтинга

Дополнительные расходы (по желанию): напитки во время обеда, чехол для телефона, морская обувь, фото и видео

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Ограничения