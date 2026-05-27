Приключения зовут! Почувствуйте Турцию за рамками курортных городов и отдохните в национальном парке.
Вы сплавитесь по маршруту с умеренными порогами, сделаете остановки для фото и проведёте время на свежем воздухе, наслаждаясь пейзажами.
Описание экскурсии
День в национальном парке «Кёпрюлю» — одном из самых живописных уголков региона.
Во время рафтинга вы:
- полюбуетесь бирюзовой гладью реки, сосновыми лесами и скалами
- преодолеете умеренные пороги
- сделаете несколько фотопауз
После сплава — отдых у реки. Будет время перекусить, восстановить силы и спокойно насладиться природой каньона.
Тайминг маршрута
8:00-9:00 — трансфер из отелей
10:00-11:00 — рафтинг
14:00-15:00 — обед, свободное время
15:00 — дополнительные активности
18:00-18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Перед рафтингом проводится инструктаж по технике безопасности и выдаётся снаряжение
- В стоимость входят трансфер, услуги инструкторов, оборудование, страховка, а также обед на базе (в меню: куриные шашлыки, салаты, рис, макароны). Напитки — за доплату
- Сплав длится 2-2,5 часа и составляет 14 км
- Можно пройти часть маршрута на 2-местной байдарке
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 12+
|€19
|Детский 5-11 лет
|€16
|Детский 0-3 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
