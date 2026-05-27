Рафтинг в каньоне Кёпрюлю (всё включено)

Активный день в окружении гор с выездом из Антальи
Приключения зовут! Почувствуйте Турцию за рамками курортных городов и отдохните в национальном парке.

Вы сплавитесь по маршруту с умеренными порогами, сделаете остановки для фото и проведёте время на свежем воздухе, наслаждаясь пейзажами.
Описание экскурсии

День в национальном парке «Кёпрюлю» — одном из самых живописных уголков региона.

Во время рафтинга вы:

  • полюбуетесь бирюзовой гладью реки, сосновыми лесами и скалами
  • преодолеете умеренные пороги
  • сделаете несколько фотопауз

После сплава — отдых у реки. Будет время перекусить, восстановить силы и спокойно насладиться природой каньона.

Тайминг маршрута

8:00-9:00 — трансфер из отелей
10:00-11:00 — рафтинг
14:00-15:00 — обед, свободное время
15:00 — дополнительные активности
18:00-18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Перед рафтингом проводится инструктаж по технике безопасности и выдаётся снаряжение
  • В стоимость входят трансфер, услуги инструкторов, оборудование, страховка, а также обед на базе (в меню: куриные шашлыки, салаты, рис, макароны). Напитки — за доплату
  • Сплав длится 2-2,5 часа и составляет 14 км
  • Можно пройти часть маршрута на 2-местной байдарке
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые 12+€19
Детский 5-11 лет€16
Детский 0-3 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кубку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

