Мои заказы

Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)

Подняться над белоснежными террасами и руинами античного города при свете нового дня
Памуккале впечатляет в любое время, но на рассвете из корзины воздушного шара — это совершенно особенный опыт.

Вы увидите, как белые травертиновые каскады, руины античного Иераполиса и окружающие долины постепенно проступают в утреннем свете. А затем позавтракаете и прогуляетесь по террасам и древнему городу. Это будет долгий день — из тех, что запоминаются навсегда.
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)
Рассвет на воздушном шаре над Памуккале (из Антальи)

Описание экскурсии

~2:00 — выезд из отеля в Анталье

~5:30 — прибытие на взлётную площадку. Те, кто выбрал полёт, готовятся к взлёту. Остальные отправляются на смотровую у озера Памуккале — наблюдать за шарами с земли.
~6:00 — полёт над долиной. Около 35 минут вы будете парить над травертиновыми террасами, руинами Иераполиса и окрестными долинами
~7:00 — завтрак и свободное время в Памуккале*
~12:00 — обед и дегустация в местном винном погребе (18+)
~14:00 — выезд в Анталью. По пути будет техническая остановка
21:00–22:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле
  • В стоимость входят: полёт на шаре + сертификат о полёте (при выборе соответствующей категории билета), страховка, завтрак, обед и дегустация
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Памуккале — €30 и напитки во время обеда
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 00:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 6+. Полет на воздушном шаре включен. Без входного билета в Памуккале€169
Взрослый 6+. Полет на воздушном шаре включен. С входным билетом в Памуккале€219
Только смотровая площадка€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Анталье
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальше

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Антальи

