Ощутите драйв внедорожного приключения и взгляните на природу региона с нового ракурса! Вас ждёт сафари на квадроцикле или багги в окрестностях Белека и Богазкента — с пыльными дорогами, живописными природными ландшафтами и ощущением полной свободы. Подходит для новичков.
Описание экскурсии
Трансфер из отеля
И дорога через горы (~30–60 мин) к базе квадроциклов и багги.
Инструктаж и выдача экипировки
Краткий урок по управлению, выдача шлемов/защиты. На выбор: квадроцикл или багги.
Сафари по бездорожью
1–1,5 ч драйва: пыльные тропы, грязевые лужи, камни и панорамы Таврских гор под присмотром инструктора.
Время для отдыха
Перерыв с безалкогольным напитком. Фото и видео на память.
Обратный трансфер
После поездки — возвращение в отель с нашим водителем.
Кому подойдёт программа
Поездка проходит в сопровождении инструктора и подходит даже для тех, кто никогда раньше не управлял квадроциклом или багги. Водительские права и специальный опыт не требуются.
Организационные детали
- В стоимость входит: внедорожное сафари, трансфер из отеля и обратно, безалкогольный напиток
- Питание во время программы не предусмотрено
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00, 14:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€79
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Сафари на квадроциклах или багги - с трансфером из Антальи»
Групповая
Сафари на багги в Анталье
Драйвовая поездка по лесным тропам
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€56 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари на багги - из Антальи
Грязь, скорость и отдых у реки - активное приключение на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сафари на квадроцикле - из Антальи
Грязь, скорость и отдых у реки - активное приключение на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Групповая
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+)
Промчать по бездорожью, пролететь над каньоном и искупаться в реке
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
€79 за человека