Ощутите драйв внедорожного приключения и взгляните на природу региона с нового ракурса! Вас ждёт сафари на квадроцикле или багги в окрестностях Белека и Богазкента — с пыльными дорогами, живописными природными ландшафтами и ощущением полной свободы. Подходит для новичков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер из отеля

И дорога через горы (~30–60 мин) к базе квадроциклов и багги.

Инструктаж и выдача экипировки

Краткий урок по управлению, выдача шлемов/защиты. На выбор: квадроцикл или багги.

Сафари по бездорожью

1–1,5 ч драйва: пыльные тропы, грязевые лужи, камни и панорамы Таврских гор под присмотром инструктора.

Время для отдыха

Перерыв с безалкогольным напитком. Фото и видео на память.

Обратный трансфер

После поездки — возвращение в отель с нашим водителем.

Кому подойдёт программа

Поездка проходит в сопровождении инструктора и подходит даже для тех, кто никогда раньше не управлял квадроциклом или багги. Водительские права и специальный опыт не требуются.

Организационные детали