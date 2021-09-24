Активный тур в национальном парке Кёпрюлю, сочетающий сразу три вида приключений: сафари на квадроциклах, рафтинг по реке Кёпрючай и зиплайн. Начало программы — катание на квадроциклах по лесным дорогам и природным маршрутам каньона. Это динамичное сафари с пылью, поворотами и настоящим ощущением бездорожья. Далее — рафтинг по реке Кёпрючай. Сплав проходит по официальной трассе национального парка с порогами лёгкой сложности и подходит даже для новичков. Во время маршрута предусмотрена остановка для отдыха, где при желании можно приобрести напитки и традиционные турецкие лепёшки гёзлеме. После первой части сплава группа прибывает на основную базу. Перед обедом проходит катание на зиплайне, затем — обед в ресторане у реки. После обеда сплав продолжается по оставшемуся участку маршрута до финиша. Тур сочетает активный отдых, природу каньона Кёпрюлю и несколько форматов развлечений в одной программе. Важная информация:

Тур проходит в составе группового тура – Выезд утром, точное время сообщается накануне вечером до 20:00 – Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля – Дорога до базы может занимать до 2–3 часов Квадроциклы – Управление с 18 лет – Дети могут ехать пассажирами – Во время сафари может быть пыльно Рафтинг – Маршрут подходит для новичков – Минимальный возраст рекомендуется с 5 лет – Можно выбрать двухместный каяк (сообщить заранее) Зиплайн – Включён в программу – Проходит на основной базе – Ограничение по весу: от 20 до 110 кг Что важно учитывать – Обязательна обувь для воды (не шлёпанцы) – Одежда и обувь во время рафтинга намокают – Напитки и дополнительные услуги оплачиваются отдельно – Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий.