Квадроциклы, рафтинг и зиплайн в Кёпрюлю — активный тур для тех, кто хочет провести день в движении.
В программе: сафари на квадроциклах по природным маршрутам, сплав по реке Кёпрючай с лёгкими порогами и зиплайн на базе. Насыщенный формат, живая природа и несколько активностей в одной экскурсии без лишней перегрузки.
В программе: сафари на квадроциклах по природным маршрутам, сплав по реке Кёпрючай с лёгкими порогами и зиплайн на базе. Насыщенный формат, живая природа и несколько активностей в одной экскурсии без лишней перегрузки.
Описание экскурсии
Активный тур в национальном парке Кёпрюлю, сочетающий сразу три вида приключений: сафари на квадроциклах, рафтинг по реке Кёпрючай и зиплайн. Начало программы — катание на квадроциклах по лесным дорогам и природным маршрутам каньона. Это динамичное сафари с пылью, поворотами и настоящим ощущением бездорожья. Далее — рафтинг по реке Кёпрючай. Сплав проходит по официальной трассе национального парка с порогами лёгкой сложности и подходит даже для новичков. Во время маршрута предусмотрена остановка для отдыха, где при желании можно приобрести напитки и традиционные турецкие лепёшки гёзлеме. После первой части сплава группа прибывает на основную базу. Перед обедом проходит катание на зиплайне, затем — обед в ресторане у реки. После обеда сплав продолжается по оставшемуся участку маршрута до финиша. Тур сочетает активный отдых, природу каньона Кёпрюлю и несколько форматов развлечений в одной программе. Важная информация:
Тур проходит в составе группового тура – Выезд утром, точное время сообщается накануне вечером до 20:00 – Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля – Дорога до базы может занимать до 2–3 часов Квадроциклы – Управление с 18 лет – Дети могут ехать пассажирами – Во время сафари может быть пыльно Рафтинг – Маршрут подходит для новичков – Минимальный возраст рекомендуется с 5 лет – Можно выбрать двухместный каяк (сообщить заранее) Зиплайн – Включён в программу – Проходит на основной базе – Ограничение по весу: от 20 до 110 кг Что важно учитывать – Обязательна обувь для воды (не шлёпанцы) – Одежда и обувь во время рафтинга намокают – Напитки и дополнительные услуги оплачиваются отдельно – Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий.
ЕЖЕДНЕВНО
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю - живописные горные пейзажи, сосновые леса и природные маршруты
- Река Кёпрючай - горная река с прохладной водой и лёгкими порогами для рафтинга
- Природные маршруты каньона - участки для сафари на квадроциклах вдоль лесных дорог и реки
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Снаряжение для рафтинга (каска, спасательный жилет, вёсла)
- Сплав на рафте с инструктором или на двухместном каяке
- Сафари на квадроциклах (маршрут около 10 км)
- Обед на базе у реки (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
- Зиплайн на базе (высота 12 м, длина около 250 м)
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Завершение: Трансфер к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ЕЖЕДНЕВНО
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Тур проходит в составе группового тура
- Выезд утром, точное время сообщается накануне вечером до 20:00
- Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля
- Дорога до базы может занимать до 2-3 часов
- Квадроциклы
- Управление с 18 лет
- Дети могут ехать пассажирами
- Во время сафари может быть пыльно
- Рафтинг
- Маршрут подходит для новичков
- Минимальный возраст рекомендуется с 5 лет
- Можно выбрать двухместный каяк (сообщить заранее)
- Зиплайн
- Включён в программу
- Проходит на основной базе
- Ограничение по весу: от 20 до 110 кг
- Что важно учитывать
- Обязательна обувь для воды (не шлёпанцы)
- Одежда и обувь во время рафтинга намокают
- Напитки и дополнительные услуги оплачиваются отдельно
- Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Все отлично! Красивые горы, скалы, река! Жаль, что горел лес и полиция не пропустила на дорогу, ведущую к древнему городу Сельге. Ребята просто больше времени покатали на джипах.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Все отлично! Красивые горы, скалы, река! Жаль, что горел лес и полиция не пропустила на дорогу, ведущую к древнему городу Сельге. Ребята просто больше времени покатали на джипах.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Все отлично! Красивые горы, скалы, река! Жаль, что горел лес и полиция не пропустила на дорогу, ведущую к древнему городу Сельге. Ребята просто больше времени покатали на джипах.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательная экскурсия по одно из природных заповедников Турции. Жаль, что много времени уходит на дорогу и мало для того, чтобы насладится окружающими видами.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Прекрасная видовая экскурсия с живописной природой и другой стороной турецкой жизни без урбанистических пейзажей. Очень понравилась поездка на джипах.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вот это сафари! Очень красиво! Потрясающие места! Получили массу удовольствия!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Кёпрюлю Каньон 3 в 1: Квадроциклы • Рафтинг • Зиплайн»
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€35 за человека
Групповая
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€55 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Антальи - на рафтинг по каньону Кёпрюлю
Сплавиться по горной реке и вкусно пообедать
Начало: В вашем отеле или в Манавгате
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€17 за человека
Групповая
до 16 чел.
В каньон Кёпрюлю из Антальи: рафтинг, багги и зиплайн
Обменять пляжный день на настоящее приключение
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€55 за человека
$37 за человека