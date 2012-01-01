Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Всего в 120 км от Анталии в небольшом городке Демре находятся две основные достопримечательности, символы туристической Анталии - церковь Святого Николая Чудотворца (XI века) и Ликийские скальные гробницы в Мире (V век до н. э.).

Сложно поверить, но именно в Анталийском регионе родился, жил и служил архиепископом Николай Чудотворец. Именно здесь родились многие легенды о св. Николае как защитнике детей и моряков и традиция дарить подарки в Рождественскую ночь.

Церквь Святого Николая, в которой служил сам епископ, была построена в IV веке в виде небольшой часовни. В разные периоды (начиная с VI века и до XIX века) церковь была перестроена 4 (четыре) раза – появились фрески, напольная мозаика, дворик, монастырь, купол и колокольня. Считается, что Святой Николай был захоронен в этой церкви и оставался там вплоть до 1087 года, пока итальянские купцы не вывезли мощи святого в Бари (Италия).

Ликийские гробницы в Мире - это самый крупный комплекс скальных захоронений древней Ликии на территории Анталии, датированный периодом Греко-Персидских войн. Внешне усыпальныцы похожи на дома с треугольными крышами, бревенчатым потолком и отодвигающими в сторону дверями.

Также на экскурсии мы прогуляемся по греко-римскому театру и осмотрим небольшую христианскую часовню 6 века, обнаруженную в 2012 году в Демре во дворе местного жителя.

Истории и легенды об этих местах вы узнаете непосредственно на экскурсии, а также сможете лично прикоснуться к саркофагу, в котором по одной из легенд был похоронен Николай Чудотворец.

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+ $40 экскурсия по античному городу Фазелис

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