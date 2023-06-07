Экскурсия Демре — Мира — Кекова — одна из интереснейших на территории Турции.
Вам предстоит увидеть пересечение четырех древних культур — римской, ликийской, византийской, эллинской.
Созерцание творений рук человека будет сопровождаться скалистыми берегами, теплыми водами Средиземного моря, маленькими аутентичными турецкими деревушками, в которых кажется, что время давно остановилось. Вас ждет полное погружение в античность.
Вам предстоит увидеть пересечение четырех древних культур — римской, ликийской, византийской, эллинской.
Созерцание творений рук человека будет сопровождаться скалистыми берегами, теплыми водами Средиземного моря, маленькими аутентичными турецкими деревушками, в которых кажется, что время давно остановилось. Вас ждет полное погружение в античность.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
9
июн
июн
11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Церковь Святого Николая
- Древний ликийский город Мира
- Древний амфитеатр в Демре
- Затонувший город Кекова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Демре — Мира —Кекова из АнталииЭта экскурсия является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития.
Мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами!
Вас ждет 2,5 часа езды на комфортабельном транспорте. Кроме того, во время нашей поездки вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру.
Что вас ждет: • Церковь Святого Николая. Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом». В этой церкви вы увидите потрясающей красоты картины, изображающие жизнь Святого Николая на стенах, вы узнаете много нового и насладитесь исторической атмосферой.
- Древний ликийский город Мира. Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира, а это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца». В Стране Солнца вы можете увидеть древние ликийские гробницы, которые являются некрополем. Гробницы датируются 4 веком до нашей эры.
- Древний амфитеатр в Демре. На данный момент в Турции ровно 206 античных театров (известных), построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!
- Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров. Сегодня это древнее место, изолированное от цивилизации и не открытое для заселения из-за своего исторического значения. Также остров называют «Атлантидой Турции». Стал одной из самых красивых и известных достопримечательностей. Район, который называют Затонувшим городом, был затоплен вследствие сильного землетрясения. Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты. А наш гид обязательно расскажет много любопытных и интересных исторических фактов.
- Замок Симена (Калекёй). Замок Калекой расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром в замке.
- Важная информация: • Маршрут может быть немного изменен организатором экскурсии по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу и купальники.
Среда, Пятница, Воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля
- Услуги русскоговорящего гида-историка
- Обед
- 2-часовая прогулка на яхте в Кекова
- Что не входит
- Напитки
- Завтрак
- Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника»
- Входной билет в «Античный город Мира»
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Пятница, ВоскресеньеЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
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