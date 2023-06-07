Демре — Мира —Кекова из АнталииЭта экскурсия является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития.

Мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами!

Вас ждет 2,5 часа езды на комфортабельном транспорте. Кроме того, во время нашей поездки вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру.

Что вас ждет: • Церковь Святого Николая. Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом». В этой церкви вы увидите потрясающей красоты картины, изображающие жизнь Святого Николая на стенах, вы узнаете много нового и насладитесь исторической атмосферой.