За 2 дня посетите подземный город Саратлы, прогуляетесь по самым живописным долинам региона и увидите панораму крепости Учхисар.
А мы расскажем, как сформировались эти необычные ландшафты и познакомим вас с местными традициями и ремёслами.
Описание экскурсии
1-й день
3:00–5:00 — выезд из отелей в Каппадокию
7:30 — остановка на завтрак
По желанию — за дополнительную плату.
10:30 — панорама вулкана Хасан
Остановимся на смотровой площадке с видом на один из самых высоких вулканов Турции.
11:30 — подземный город Саратлы
Вы спуститесь в древний многоуровневый город, где когда-то скрывались местные жители.
13:00 — обед
Отдохнёте и пообедаете перед продолжением путешествия.
14:00 — долина Дервент
Прогуляетесь по знаменитой долине с необычными скальными образованиями.
14:45 — долина Пашабаг
Увидим те самые камины фей и узнаете, что эту местность связывает с монахами.
15:30 — крепость Учхисар
Остановитесь на панорамной площадке с видами на долины Каппадокии.
16:00 — долина Любви
Полюбуетесь необычными каменными столбами.
16:45 — винный погреб и магазин турецких сладостей
Попробуете местные вина и, если захотите, купите гастрономические сувениры.
17:30 — заселение в отеле
19:00 — ужин в отеле
20:30 — шоу «Турецкая ночь»
По желанию, за дополнительную плату.
2-й день
8:00 — выезд из гостиницы
После раннего завтрака продолжим знакомство с Каппадокией.
8:30 — долина Пашабаг
Вы ещё раз побываете среди скальных останцев и причудливых каминов фей.
10:00 — Музей под открытым небом Гёреме
Осмотрите один из главных памятников Каппадокии с древними пещерными храмами и монастырями.
12:00 — обед
13:00 — Аванос
Познакомитесь с традициями гончарного ремесла, которым этот город славится уже многие века.
14:30 — крепость Учхисар
И снова чудесные виды.
15:30 — прогулка по одной из долин
Пройдём по живописному маршруту и сделаем остановки для фото.
17:00 — свободное время
18:00 — выезд в Анталью
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
В стоимость включено:
- трансфер
- проживание в отеле
- ужин в первый день
- завтрак во второй день в отеле
- страховка
Дополнительные расходы:
- завтрак в первый день
- обеды в первый и второй дни
- билет в Гёреме — €20 за чел., есть льготы
- шоу «Турецкая ночь» — €40 за чел.
- дополнительные развлечения — полёт на воздушном шаре, квадроциклы, конная прогулка и т. д. — по прайсу
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00 и 03:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|€35
|Стандартный
|€40