Каппадокия — это причудливые скалы, древние подземные города и высеченные в камне храмы. За 2 дня посетите подземный город Саратлы, прогуляетесь по самым живописным долинам региона и увидите панораму крепости Учхисар. А мы расскажем, как сформировались эти необычные ландшафты и познакомим вас с местными традициями и ремёслами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

1-й день

3:00–5:00 — выезд из отелей в Каппадокию

7:30 — остановка на завтрак

По желанию — за дополнительную плату.

10:30 — панорама вулкана Хасан

Остановимся на смотровой площадке с видом на один из самых высоких вулканов Турции.

11:30 — подземный город Саратлы

Вы спуститесь в древний многоуровневый город, где когда-то скрывались местные жители.

13:00 — обед

Отдохнёте и пообедаете перед продолжением путешествия.

14:00 — долина Дервент

Прогуляетесь по знаменитой долине с необычными скальными образованиями.

14:45 — долина Пашабаг

Увидим те самые камины фей и узнаете, что эту местность связывает с монахами.

15:30 — крепость Учхисар

Остановитесь на панорамной площадке с видами на долины Каппадокии.

16:00 — долина Любви

Полюбуетесь необычными каменными столбами.

16:45 — винный погреб и магазин турецких сладостей

Попробуете местные вина и, если захотите, купите гастрономические сувениры.

17:30 — заселение в отеле

19:00 — ужин в отеле

20:30 — шоу «Турецкая ночь»

По желанию, за дополнительную плату.

2-й день

8:00 — выезд из гостиницы

После раннего завтрака продолжим знакомство с Каппадокией.

8:30 — долина Пашабаг

Вы ещё раз побываете среди скальных останцев и причудливых каминов фей.

10:00 — Музей под открытым небом Гёреме

Осмотрите один из главных памятников Каппадокии с древними пещерными храмами и монастырями.

12:00 — обед

13:00 — Аванос

Познакомитесь с традициями гончарного ремесла, которым этот город славится уже многие века.

14:30 — крепость Учхисар

И снова чудесные виды.

15:30 — прогулка по одной из долин

Пройдём по живописному маршруту и сделаем остановки для фото.

17:00 — свободное время

18:00 — выезд в Анталью

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

В стоимость включено:

трансфер

проживание в отеле

ужин в первый день

завтрак во второй день в отеле

страховка

Дополнительные расходы: