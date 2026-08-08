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В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)

Оказаться в краю фантастических пейзажей и древней истории
Каппадокия — это причудливые скалы, древние подземные города и высеченные в камне храмы.

За 2 дня посетите подземный город Саратлы, прогуляетесь по самым живописным долинам региона и увидите панораму крепости Учхисар.

А мы расскажем, как сформировались эти необычные ландшафты и познакомим вас с местными традициями и ремёслами.
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)

Описание экскурсии

1-й день

3:00–5:00 — выезд из отелей в Каппадокию

7:30 — остановка на завтрак

По желанию — за дополнительную плату.

10:30 — панорама вулкана Хасан

Остановимся на смотровой площадке с видом на один из самых высоких вулканов Турции.

11:30 — подземный город Саратлы

Вы спуститесь в древний многоуровневый город, где когда-то скрывались местные жители.

13:00 — обед

Отдохнёте и пообедаете перед продолжением путешествия.

14:00 — долина Дервент

Прогуляетесь по знаменитой долине с необычными скальными образованиями.

14:45 — долина Пашабаг

Увидим те самые камины фей и узнаете, что эту местность связывает с монахами.

15:30 — крепость Учхисар

Остановитесь на панорамной площадке с видами на долины Каппадокии.

16:00 — долина Любви

Полюбуетесь необычными каменными столбами.

16:45 — винный погреб и магазин турецких сладостей

Попробуете местные вина и, если захотите, купите гастрономические сувениры.

17:30 — заселение в отеле

19:00 — ужин в отеле

20:30 — шоу «Турецкая ночь»

По желанию, за дополнительную плату.

2-й день

8:00 — выезд из гостиницы

После раннего завтрака продолжим знакомство с Каппадокией.

8:30 — долина Пашабаг

Вы ещё раз побываете среди скальных останцев и причудливых каминов фей.

10:00 — Музей под открытым небом Гёреме

Осмотрите один из главных памятников Каппадокии с древними пещерными храмами и монастырями.

12:00 — обед

13:00 — Аванос

Познакомитесь с традициями гончарного ремесла, которым этот город славится уже многие века.

14:30 — крепость Учхисар

И снова чудесные виды.

15:30 — прогулка по одной из долин

Пройдём по живописному маршруту и сделаем остановки для фото.

17:00 — свободное время

18:00 — выезд в Анталью

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

В стоимость включено:

  • трансфер
  • проживание в отеле
  • ужин в первый день
  • завтрак во второй день в отеле
  • страховка

Дополнительные расходы:

  • завтрак в первый день
  • обеды в первый и второй дни
  • билет в Гёреме — €20 за чел., есть льготы
  • шоу «Турецкая ночь» — €40 за чел.
  • дополнительные развлечения — полёт на воздушном шаре, квадроциклы, конная прогулка и т. д. — по прайсу

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00 и 03:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет€35
Стандартный€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00 и 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора
Бора — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот. Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой. Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!

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