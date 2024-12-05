Групповая
до 15 чел.
Из Антальи в Каппадокию с ночёвкой. Долины, Гёреме и подземный город
Увидеть главное без спешки и встретить рассвет под небом, раскрашенным шарами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
21 фев в 03:00
23 фев в 03:00
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 декабря 2024Из Антальи - в природный парк АлтынбешикДоговорились о времени и месте встречи с организатором накануне.
Интересная экскурсия по разным пещерам и горам Анталии.
В процессе путешествия мы поднялись высоко на горы, откуда можно сделать красивые фотографии.
В середине наш ждал вкуснейший обед с блюдами на выбор.
Рекомендую!
- ККсения13 октября 2024Из Антальи - в природный парк АлтынбешикЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянула на 1000-летний каштан, прогулялись
