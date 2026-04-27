За один день вы погрузитесь в историю древней Памфилии и увидите её главные сокровища.
Пройдёте по улицам Перге, оцените величие театра Аспендоса, прогуляетесь по атмосферному Сиде и побываете у водопада Манавгат. Маршрут сочетает античную архитектуру, морские виды и природную свежесть — без спешки и перегрузки.
Описание экскурсии
7:30–8:30 — трансфер из отелей региона Антальи
9:00 — Перге (1–1,5 часа с гидом)
Вы окажетесь в одном из крупнейших городов древней Памфилии. Здесь вам откроются элементы планировки античного города: колоннадные улицы, агора и термы, монументальные фонтаны. В финале — немного свободного времени, чтобы спокойно пройтись и прочувствовать атмосферу места.
11:30 — Аспендос (~1 ч с гидом)
Вы увидите один из лучших сохранившихся римских театров в мире. И поймёте, почему его до сих пор считают эталоном инженерной мысли.
12:30 — обед у реки
14:00 — Сиде (~1 ч с гидом + свободное время)
В этом античном городе на берегу моря история соседствует с курортной атмосферой. Вы увидите ворота Веспасиана, колоннадные улицы и агору, монументальные нимфеумы и храм Аполлона у самого моря.
15:00 — водопад Манавгат (~30 мин свободного времени)
18:00–18:30 — возвращение в Анталью
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Перед бронированием уточняйте всегда есть ли трансфер от вашего места проживания
- Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов: решение принимает гид, ориентируясь на месте
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремёслами региона
Что входит в стоимость
- Входные билета в Перге, Аспендос и на водопад
- Обед (курица, рис/макароны, салат)
- Страховой полис на время экскурсии
- Сопровождение англоговорящего гида из нашей команды
Что не входит в стоимость
- Напитки, личные расходы
- Входной билет в Театр Сиде — €7 (по желанию)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€82
|От 4 до 7 лет
|€44
|Дети до 3 лет (с посадочным местом)
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
K
Классная экскурсия,правда гид англоговорящий. но очень профессиональная, весёлая, отлично знает свою темы. проехали за день несколько значимых мест Турции. однозначно рекомендую эту экскурсию.
