После завтрака мы выйдем на тропу. С собой возьмём воду, крем от загара и купальники, а основной багаж отправится в Чиралы на транспорте. Сегодня нас ждёт один из самых живописных дней маршрута: путь будет пролегать вдоль моря через красивые бухты. На одном из диких пляжей мы обязательно искупаемся, а на другом сделаем остановку для пикника и снова зайдём в воду.

В Чиралы планируем прийти примерно к 17:00–18:00, где нас уже будет ждать багаж. После заселения останется время на душ, отдых и ужин, а затем мы дождёмся наступления южной ночи и отправимся на пляж, чтобы попробовать увидеть неоновый планктон. Это сезонное природное явление проявляется не всегда и может отсутствовать при шторме, однако мы будем надеяться, что нам повезёт.

Длина маршрута — 20 км, суммарный набор высоты — 650 метров.