Вас ждут бухты с бирюзовой водой, дикие пляжи, оливковые рощи и руины городов, помнящих греческих и римских правителей.
Мы пройдём по одной из самых
Описание тура
Организационные детали
Движение налегке, багаж перевозится на транспорте. Проживание в отелях и гостевых домах, душ и туалет в номере. Ежедневные выходы с небольшим рюкзаком.
Что взять с собой:
Туристическое снаряжение:
— треккинговые палки (по желанию);
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки.
Одежда, обувь, принадлежности:
— ходовые штаны, шорты;
— треккинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морю
Мы встретимся в центре Анталии у торгового комплекса «Марк Анталия». После сбора группы поедем в прибрежный посёлок Текирова, дорога займёт примерно 1,5–2 часа. По прибытии разместимся в гостинице, прогуляемся к морю и искупаемся. За ужином познакомимся друг с другом и обсудим предстоящий маршрут. Этот день будет посвящён отдыху и адаптации: мы постараемся лечь пораньше, так как впереди нас ждёт продолжительный и насыщенный ходовой день.
Из посёлка Текирова в Чиралы
После завтрака мы выйдем на тропу. С собой возьмём воду, крем от загара и купальники, а основной багаж отправится в Чиралы на транспорте. Сегодня нас ждёт один из самых живописных дней маршрута: путь будет пролегать вдоль моря через красивые бухты. На одном из диких пляжей мы обязательно искупаемся, а на другом сделаем остановку для пикника и снова зайдём в воду.
В Чиралы планируем прийти примерно к 17:00–18:00, где нас уже будет ждать багаж. После заселения останется время на душ, отдых и ужин, а затем мы дождёмся наступления южной ночи и отправимся на пляж, чтобы попробовать увидеть неоновый планктон. Это сезонное природное явление проявляется не всегда и может отсутствовать при шторме, однако мы будем надеяться, что нам повезёт.
Длина маршрута — 20 км, суммарный набор высоты — 650 метров.
Поход к гроту, купание и пикник, подъём на Янарташ
Сегодняшний маршрут будет более спокойным, но при этом насыщенным впечатлениями. Мы пойдём вдоль моря, минуя руины средневековой крепости, к уединённому гроту, который невозможно заметить просто с тропы. Спустившись внутрь, можно будет выплыть прямо в море — нырять или подныривать не потребуется.
Путь пройдёт мимо скального лагеря, где получаются особенно выразительные фотографии, а затем через заросли лавра, из которых при желании можно будет взять немного ароматной лаврушки. У грота мы устроим пикник с фруктами и турецкими сладостями. Днём будет несколько часов для купания в море и посещения лавки с домашними десертами.
Вечером отправимся к огненной горе Янарташ (Химера). С собой возьмём зефир, чтобы поджарить его на языках древнего природного пламени.
Длина маршрута — 10 км, набор высоты — 300 метров.
Древний город Олимпос, подъём в горы, Адрасан
Утром мы покинем отель, а наш багаж, как и прежде, поедет на транспорте. Сегодня нас ждёт подъём в горы с впечатляющими панорамами. Сначала мы посетим древний город Олимпос, возраст которого превышает 2000 лет. Здесь хорошо сохранились жилые постройки с мозаичными полами, руины амфитеатра, здания бани и церкви. Город был открыт лишь в 1989 году, и археологические раскопки продолжаются до сих пор, поэтому к нашему визиту могут появиться новые находки. Именно отсюда начнётся наш пеший маршрут в Адрасан.
Пейзажи этого дня будут заметно отличаться от предыдущих. Тропа пройдёт среди густых зарослей, местами настолько плотных, что не всегда будет видно небо. В этом есть свой плюс: в жаркую погоду тень деревьев будет спасать от солнца. Из-за высокой влажности воздух наполнен древесными ароматами. По пути мы часто будем встречать земляничное дерево, также известное как крымская бесстыдница — дерево без коры.
На вершине сделаем остановку для отдыха и обеда с панорамным видом. Затем спустимся прямо в сады гранатов и апельсинов, где у подножия гор живут фермеры, а фруктовые посадки тянутся на многие километры. Это то самое место, где стоит попробовать свежий гранатовый сок.
Длина маршрута — 19 км, набор высоты — 750 метров.
Путь к маяку Гелидония, возвращение в Анталью
В этот день мы отправимся в путь через маяк Гелидония. Тропа будет проходить вдоль моря, но на высоте, поэтому возможности спуститься к воде и искупаться не будет. Встретим дикие оливковые деревья, а в финале маршрута выйдем к маяку, где сделаем остановку для обеда и насладимся открывающимися видами. Мыс, на котором расположен маяк, выступает далеко в море. Отсюда хорошо виден архипелаг Беш Адалар — пять небольших необитаемых островов. В Средние века эти места были пристанищем пиратов, о чём напоминают и затонувший пиратский корабль, и бухта с говорящим названием Пиратская, придающая ландшафту особую атмосферу загадочности и романтики.
На этом наше путешествие завершится. Мы поедем обратно в Анталью, дорога займёт около 2 часов. В город прибудем после 20:00. До новых встреч!
Длина маршрута — 19 км, набор высоты — 750 метров.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное проживание
|48 800 ₽
|1-местное проживание
|64 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и перекусы на маршрутах
- Входные билеты: гора Химера, Олимпос
- Сопровождение гидом
- Все необходимые трансферы
- Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антальи и обратно
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Ежедневная вода на маршрут
- Аренда треккинговых палок - 1500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽