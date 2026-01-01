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Из Текирова к маяку Гелидония: треккинг по Ликийской тропе налегке с проживанием в отелях

Посетить древний Олимпос, увидеть горящую гору, поплавать в тихих бухтах и подышать соснами и морем
Ликийская тропа — это путь вдоль Средиземного моря.

Вас ждут бухты с бирюзовой водой, дикие пляжи, оливковые рощи и руины городов, помнящих греческих и римских правителей.

Мы пройдём по одной из самых
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выразительных частей легендарного маршрута, оставив багаж автосопровождению и забрав с собой только ощущение свободы и лёгкости движений.

Настоящий треккинг мы сделали комфортным: уютные отели вместо палаток, утренние выходы на тропу и постоянная смена пейзажей — от гранатовых садов до белоснежного маяка над обрывом.

Из Текирова к маяку Гелидония: треккинг по Ликийской тропе налегке с проживанием в отелях
Из Текирова к маяку Гелидония: треккинг по Ликийской тропе налегке с проживанием в отелях
Из Текирова к маяку Гелидония: треккинг по Ликийской тропе налегке с проживанием в отелях

Описание тура

Организационные детали

Движение налегке, багаж перевозится на транспорте. Проживание в отелях и гостевых домах, душ и туалет в номере. Ежедневные выходы с небольшим рюкзаком.
Что взять с собой:
Туристическое снаряжение:
— треккинговые палки (по желанию);
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки.
Одежда, обувь, принадлежности:
— ходовые штаны, шорты;
— треккинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морю

Мы встретимся в центре Анталии у торгового комплекса «Марк Анталия». После сбора группы поедем в прибрежный посёлок Текирова, дорога займёт примерно 1,5–2 часа. По прибытии разместимся в гостинице, прогуляемся к морю и искупаемся. За ужином познакомимся друг с другом и обсудим предстоящий маршрут. Этот день будет посвящён отдыху и адаптации: мы постараемся лечь пораньше, так как впереди нас ждёт продолжительный и насыщенный ходовой день.

Встреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морюВстреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морюВстреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морюВстреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морюВстреча, переезд в посёлок Текирова, размещение в отеле, прогулка к морю
2 день

Из посёлка Текирова в Чиралы

После завтрака мы выйдем на тропу. С собой возьмём воду, крем от загара и купальники, а основной багаж отправится в Чиралы на транспорте. Сегодня нас ждёт один из самых живописных дней маршрута: путь будет пролегать вдоль моря через красивые бухты. На одном из диких пляжей мы обязательно искупаемся, а на другом сделаем остановку для пикника и снова зайдём в воду.

В Чиралы планируем прийти примерно к 17:00–18:00, где нас уже будет ждать багаж. После заселения останется время на душ, отдых и ужин, а затем мы дождёмся наступления южной ночи и отправимся на пляж, чтобы попробовать увидеть неоновый планктон. Это сезонное природное явление проявляется не всегда и может отсутствовать при шторме, однако мы будем надеяться, что нам повезёт.

Длина маршрута — 20 км, суммарный набор высоты — 650 метров.

Из посёлка Текирова в ЧиралыИз посёлка Текирова в ЧиралыИз посёлка Текирова в ЧиралыИз посёлка Текирова в ЧиралыИз посёлка Текирова в ЧиралыИз посёлка Текирова в ЧиралыИз посёлка Текирова в Чиралы
3 день

Поход к гроту, купание и пикник, подъём на Янарташ

Сегодняшний маршрут будет более спокойным, но при этом насыщенным впечатлениями. Мы пойдём вдоль моря, минуя руины средневековой крепости, к уединённому гроту, который невозможно заметить просто с тропы. Спустившись внутрь, можно будет выплыть прямо в море — нырять или подныривать не потребуется.

Путь пройдёт мимо скального лагеря, где получаются особенно выразительные фотографии, а затем через заросли лавра, из которых при желании можно будет взять немного ароматной лаврушки. У грота мы устроим пикник с фруктами и турецкими сладостями. Днём будет несколько часов для купания в море и посещения лавки с домашними десертами.

Вечером отправимся к огненной горе Янарташ (Химера). С собой возьмём зефир, чтобы поджарить его на языках древнего природного пламени.

Длина маршрута — 10 км, набор высоты — 300 метров.

Поход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПоход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПоход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПоход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПоход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПоход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПоход к гроту, купание и пикник, подъём на Янарташ
4 день

Древний город Олимпос, подъём в горы, Адрасан

Утром мы покинем отель, а наш багаж, как и прежде, поедет на транспорте. Сегодня нас ждёт подъём в горы с впечатляющими панорамами. Сначала мы посетим древний город Олимпос, возраст которого превышает 2000 лет. Здесь хорошо сохранились жилые постройки с мозаичными полами, руины амфитеатра, здания бани и церкви. Город был открыт лишь в 1989 году, и археологические раскопки продолжаются до сих пор, поэтому к нашему визиту могут появиться новые находки. Именно отсюда начнётся наш пеший маршрут в Адрасан.

Пейзажи этого дня будут заметно отличаться от предыдущих. Тропа пройдёт среди густых зарослей, местами настолько плотных, что не всегда будет видно небо. В этом есть свой плюс: в жаркую погоду тень деревьев будет спасать от солнца. Из-за высокой влажности воздух наполнен древесными ароматами. По пути мы часто будем встречать земляничное дерево, также известное как крымская бесстыдница — дерево без коры.

На вершине сделаем остановку для отдыха и обеда с панорамным видом. Затем спустимся прямо в сады гранатов и апельсинов, где у подножия гор живут фермеры, а фруктовые посадки тянутся на многие километры. Это то самое место, где стоит попробовать свежий гранатовый сок.

Длина маршрута — 19 км, набор высоты — 750 метров.

Древний город Олимпос, подъём в горы, АдрасанДревний город Олимпос, подъём в горы, АдрасанДревний город Олимпос, подъём в горы, АдрасанДревний город Олимпос, подъём в горы, Адрасан
5 день

Путь к маяку Гелидония, возвращение в Анталью

В этот день мы отправимся в путь через маяк Гелидония. Тропа будет проходить вдоль моря, но на высоте, поэтому возможности спуститься к воде и искупаться не будет. Встретим дикие оливковые деревья, а в финале маршрута выйдем к маяку, где сделаем остановку для обеда и насладимся открывающимися видами. Мыс, на котором расположен маяк, выступает далеко в море. Отсюда хорошо виден архипелаг Беш Адалар — пять небольших необитаемых островов. В Средние века эти места были пристанищем пиратов, о чём напоминают и затонувший пиратский корабль, и бухта с говорящим названием Пиратская, придающая ландшафту особую атмосферу загадочности и романтики.

На этом наше путешествие завершится. Мы поедем обратно в Анталью, дорога займёт около 2 часов. В город прибудем после 20:00. До новых встреч!

Длина маршрута — 19 км, набор высоты — 750 метров.

Путь к маяку Гелидония, возвращение в АнтальюПуть к маяку Гелидония, возвращение в АнтальюПуть к маяку Гелидония, возвращение в АнтальюПуть к маяку Гелидония, возвращение в АнтальюПуть к маяку Гелидония, возвращение в АнтальюПуть к маяку Гелидония, возвращение в Анталью

Выберите удобную дату из расписания

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное проживание48 800 ₽
1-местное проживание64 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и перекусы на маршрутах
  • Входные билеты: гора Химера, Олимпос
  • Сопровождение гидом
  • Все необходимые трансферы
  • Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Ежедневная вода на маршрут
  • Аренда треккинговых палок - 1500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, 15:00
Завершение: Анталья, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 132 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Тур входит в следующие категории Антальи

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