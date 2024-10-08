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Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
«Включено 3-разовое походное питание»
8 окт в 08:00
16 окт в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках
Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовок...
«Походная кухня на газовой горелке и костре»
6 окт в 12:00
21 окт в 12:00
$400 за человека
Авторский тур
6 дней
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
«Снаряжение для похода● Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать,чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещамиперегружать не стоит)»
14 окт в 12:00
11 ноя в 12:00
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Многодневные походы»
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