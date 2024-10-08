Найдено 3 тура в категории « Многодневные походы » в Анталье, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Авторский тур 7 дней Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё... «Включено 3-разовое походное питание» 75 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 7 дней Поход по южной части Ликийской тропы налегке и с ночёвками в палатках Познакомиться с нетуристической Турцией, увидеть самый южный маяк страны и посетить дикие бухты Начало: Анталья, автовокзал, 12:00. Запомните, все автовок... «Походная кухня на газовой горелке и костре» $ 400 за человека 🚶 Пешая Авторский тур 6 дней Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах Начало: Анталья, автовокзал, 12:00 «Снаряжение для похода● Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать,чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещамиперегружать не стоит)» $ 400 за человека Все туры Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Многодневные походы»

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