8 дней
Турция для активных: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке
Подняться на гору Тахталы, увидеть руины Олимпоса и посетить живописные бухты
Начало: Аэропорт Антальи, до 11:00
1 мая в 11:00
18 окт в 11:00
€550 за человека
5 дней
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
22 мар в 14:00
5 апр в 14:00
$650 за человека
5 дней
Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Пройти более 50 км и повеселиться на новогодней вечеринке
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
$690 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Активности»
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