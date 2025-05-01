Активности – туры в Анталье

Найдено 3 тура в категории «Активности» в Анталье, цены от €550. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Турция для активных: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке
8 дней
Турция для активных: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке
Подняться на гору Тахталы, увидеть руины Олимпоса и посетить живописные бухты
Начало: Аэропорт Антальи, до 11:00
1 мая в 11:00
18 окт в 11:00
550 за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Пешая
5 дней
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
22 мар в 14:00
5 апр в 14:00
$650 за человека
Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Пешая
5 дней
Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Пройти более 50 км и повеселиться на новогодней вечеринке
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
$690 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Турция для активных: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке
  2. Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
  3. Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Олимпос
  2. Памуккале
Сколько стоит тур в Анталье в январе 2025
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