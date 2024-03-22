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душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍