Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой.
Обязательно:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет).
Страховой полис.
Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.
Рекомендуется:
Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца — ожидаем много солнца!
Удобные и практичные вещи и расчета, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно.
Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе.
Деньги на питание и сувениры из расчета от 15 € в сутки.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
Солнцезащитный крем — можно приобрести и на месте.
Проживание. Мы будем ночевать в уютных бутик-отелях и пансионах по маршруту. Размещение 2-местное. Примеры отелей:
день 1-2 (Олюдениз): Sunmed Lodge
день 3 (Фаралья): Sea Valley Bungalows
день 4-5 (Кабак): Kabak Misafir Evi либо Kabak Mamma’s Pension Restaurant & Terrace Bar
день 6 (Бель): Fatma Pansiyon
день 7 (Каш): Ekici Hotel.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды во время экскурсий и ужины в городах и местах размещения оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, требуется средняя физическая подготовка. Но тур комфортный: мы пойдём без рюкзаков, без палаток, проводя ночи в отелях по маршруту. Наши вещи от отеля к отелю будут перевозиться на авто, так что нам не нужно нищего с собой тащить. Кроме того, некоторые участники маршрута мы тоже проедем.
В программе продуманно чередуются дни с большей и меньшей нагрузкой.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, прогулка по Голубой лагуне
Встретим вас у аэропорта — сделаем 1-2 общих трансфера от аэропорта Анталии или организуем шаттл от аэропорта Даламана. Затем — трансфер в Олюдениз (от Антальи в пути около 3 часов).
По приезде разместимся в отеле, познакомимся и пойдём гулять по знаменитому живописному пляжу Голубая лагуна, отмеченному голубым флагом. Вы насладитесь единением с природой и полюбуетесь видами — цветом моря, изумрудными холмами, гранатовыми деревьями и кедрами. Вечером — ужин и свободное время.
Фетхие и ликийские гробницы, Левисси
После завтрака — свободное время: у любителей ярких ощущений будет возможность слететь на параплане с горы Бабадаг (за доплату). Можно пройтись по окрестностям или отдохнуть на пляже. Затем отправимся в историческую часть курортного городка Фетхие. Прогуляемся по его живописным улочкам и посмотрим на древние ликийские гробницы в скалах. Побываем в музее, где собраны артефакты античной Ликии.
Следующая локация — деревня-призрак Каякёй, она же заброшенный греческий город Левисси: греки, жившие здесь до 20 века, бежали после турецкого вторжения, оставив свои жилища. Место очень атмосферное и впечатляющее.
Во второй половине дня вернёмся в Олюдениз, любуясь по пути морской синевой и предзакатными красками, и подготовимся к пешей части нашего маршрута.
Треккинг до посёлка Кирме и деревни Фаралья
Утром позавтракаем, посмотрим, как в небе кружат парапланеристы, и начнём наш треккинг по тропе над побережьем среди ароматных хвойных деревьев. Будем идти над уютными бухтами, скалами и каньонами. В посёлке Кирме устроим привал: отдохнём и подкрепимся гёзлеме — традиционными лепёшками с разными начинками — и свежевыжатым гранатовым соком.
Затем, пройдя мимо оливковых деревьев, спустимся в деревню Фаралья рядом со знаменитой бухтой Бабочек. Здесь вас ждёт вкусный домашний ужин от местной семьи, тут же останемся на ночь.
Всего за день пройдём 14 км, набор высоты — 500 м.
Долина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке Кабак
Колоритно и вкусно позавтракав в деревенских традициях, дойдём до начала тропы на крутом склоне долины Бабочек, откуда нам откроется завораживающая панорама. Сквозь сосны и акации спустимся к морю, на пляж Акташ, и устроим привал-пикник. После под шелест волн продолжим движение.
При желании задержимся на уединённом пляже бухты Кабак или сразу начнём подъём к месту ночёвки, укрытому в тени апельсиновых и банановых деревьев. Деревушка Кабак, название которой означает «кабачок» — тихое местечко с красивым пляжем, куда гости любят приезжать для созерцательного отдыха, медитаций и йоги. В нашем пансионе есть веранды — можно посидеть с чашечкой чая, наслаждаясь видами.
Всего за день пройдём 10 км, набор высоты — 200 м.
Прогулки по окрестностям Кабака
Сегодня исследуем окрестности посёлка. Пройдём по старой мощёной части ликийской дороги, повторяющей очертания долины Кабак. Снова полюбуемся невероятными горными панорамами и освежимся водой из прохладных источников. После спустимся к пляжу, перекусим в кафе и искупаемся в живописной бухте с бирюзовой водой. К ужину поднимемся в наш пансион.
Всего за день пройдём 10 км, набор высоты — 320 м.
Райская бухта, древние руины и подземелья, деревня Бель
После деревенского завтрака начнём спуск в сторону живописной бухты. Пройдём вдоль потрясающей береговой линии, где крутые склоны обрываются в море, и по самым укромным пляжам западной части Ликийской тропы. Остановимся на привал и купание в Райской бухте и среди руин древней Калабантии, некогда бывшей пиратской базой. Там мы заглянем в подземелья и рассмотрим греческие письмена на стенах.
Затем по уцелевшей античной дороге поднимемся к верхним полям, где сохранился купол хамама времён Османов. Снова перекусим гёзлеме, которые при нас испекут в дровяной печи, и выйдем на заключительный участок дороги в деревню Бель. Поужинаем в деревушке и переночуем недалеко от неё.
Всего за день пройдём 19 км, набор высоты — 450 м.
Древний город Пынара, прогулка и ночь в Каше
В этот день на машине доедем до города Пынара — редко посещаемого города древней Ликии в стороне от современных дорог. Вы посмотрите на сохранившиеся амфитеатр, античные храмы и гробницы. Насладившись очарованием уединённого старинного города, едем в Каш. По прибытии пообедаем, разместимся в гостинице и погуляем по окружённому горами и сосновым лесом курортному городку на стыке Средиземного и Эгейского морей.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€750
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в аутентичных пансионах и бутик-отелях (двухместное)
- Завтраки в отелях
- Трансфер от аэропорта Антальи в отель и обратно
- Услуги гида-проводника
- Входные билеты (Кайякёй и ликийские гробницы в Фетхие)
- Весь транспорт на маршруте, включая перевозку вещей
- Подарок от организаторов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды, ужины и перекусы по дороге ~150-300 €
- Параглайдинг в Олюденизе - от 120 €