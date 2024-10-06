Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток

Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Мы пройдём по лёгким участкам легендарного маршрута, где когда-то существовала древняя цивилизация, не забывая про комфорт. Ночевать будем в аутентичных отелях, а идти — налегке — вещи будет перевозить машина.
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Вас ждёт единение с заповедной природой и чарующие виды синевы моря, живописных гор и пляжей.

Вы попробуете свежевыжатый гранатовый сок и традиционные лепёшки — гёзлеме, поужинаете в гостях у местной семьи, а желающие смогут полетать на параплане. Присоединяйтесь!

Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой.
Обязательно:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет).
Страховой полис.
Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.
Рекомендуется:
Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца — ожидаем много солнца!
Удобные и практичные вещи и расчета, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно.
Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе.
Деньги на питание и сувениры из расчета от 15 € в сутки.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
Солнцезащитный крем — можно приобрести и на месте.

Проживание. Мы будем ночевать в уютных бутик-отелях и пансионах по маршруту. Размещение 2-местное. Примеры отелей:
день 1-2 (Олюдениз): Sunmed Lodge
день 3 (Фаралья): Sea Valley Bungalows
день 4-5 (Кабак): Kabak Misafir Evi либо Kabak Mamma’s Pension Restaurant & Terrace Bar
день 6 (Бель): Fatma Pansiyon
день 7 (Каш): Ekici Hotel.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды во время экскурсий и ужины в городах и местах размещения оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, требуется средняя физическая подготовка. Но тур комфортный: мы пойдём без рюкзаков, без палаток, проводя ночи в отелях по маршруту. Наши вещи от отеля к отелю будут перевозиться на авто, так что нам не нужно нищего с собой тащить. Кроме того, некоторые участники маршрута мы тоже проедем.
В программе продуманно чередуются дни с большей и меньшей нагрузкой.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, прогулка по Голубой лагуне

Встретим вас у аэропорта — сделаем 1-2 общих трансфера от аэропорта Анталии или организуем шаттл от аэропорта Даламана. Затем — трансфер в Олюдениз (от Антальи в пути около 3 часов).

По приезде разместимся в отеле, познакомимся и пойдём гулять по знаменитому живописному пляжу Голубая лагуна, отмеченному голубым флагом. Вы насладитесь единением с природой и полюбуетесь видами — цветом моря, изумрудными холмами, гранатовыми деревьями и кедрами. Вечером — ужин и свободное время.

Встреча, размещение, прогулка по Голубой лагунеВстреча, размещение, прогулка по Голубой лагунеВстреча, размещение, прогулка по Голубой лагунеВстреча, размещение, прогулка по Голубой лагуне
2 день

Фетхие и ликийские гробницы, Левисси

После завтрака — свободное время: у любителей ярких ощущений будет возможность слететь на параплане с горы Бабадаг (за доплату). Можно пройтись по окрестностям или отдохнуть на пляже. Затем отправимся в историческую часть курортного городка Фетхие. Прогуляемся по его живописным улочкам и посмотрим на древние ликийские гробницы в скалах. Побываем в музее, где собраны артефакты античной Ликии.

Следующая локация — деревня-призрак Каякёй, она же заброшенный греческий город Левисси: греки, жившие здесь до 20 века, бежали после турецкого вторжения, оставив свои жилища. Место очень атмосферное и впечатляющее.

Во второй половине дня вернёмся в Олюдениз, любуясь по пути морской синевой и предзакатными красками, и подготовимся к пешей части нашего маршрута.

Фетхие и ликийские гробницы, ЛевиссиФетхие и ликийские гробницы, ЛевиссиФетхие и ликийские гробницы, ЛевиссиФетхие и ликийские гробницы, Левисси
3 день

Треккинг до посёлка Кирме и деревни Фаралья

Утром позавтракаем, посмотрим, как в небе кружат парапланеристы, и начнём наш треккинг по тропе над побережьем среди ароматных хвойных деревьев. Будем идти над уютными бухтами, скалами и каньонами. В посёлке Кирме устроим привал: отдохнём и подкрепимся гёзлеме — традиционными лепёшками с разными начинками — и свежевыжатым гранатовым соком.

Затем, пройдя мимо оливковых деревьев, спустимся в деревню Фаралья рядом со знаменитой бухтой Бабочек. Здесь вас ждёт вкусный домашний ужин от местной семьи, тут же останемся на ночь.

Всего за день пройдём 14 км, набор высоты — 500 м.

Треккинг до посёлка Кирме и деревни ФаральяТреккинг до посёлка Кирме и деревни ФаральяТреккинг до посёлка Кирме и деревни ФаральяТреккинг до посёлка Кирме и деревни ФаральяТреккинг до посёлка Кирме и деревни Фаралья
4 день

Долина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке Кабак

Колоритно и вкусно позавтракав в деревенских традициях, дойдём до начала тропы на крутом склоне долины Бабочек, откуда нам откроется завораживающая панорама. Сквозь сосны и акации спустимся к морю, на пляж Акташ, и устроим привал-пикник. После под шелест волн продолжим движение.

При желании задержимся на уединённом пляже бухты Кабак или сразу начнём подъём к месту ночёвки, укрытому в тени апельсиновых и банановых деревьев. Деревушка Кабак, название которой означает «кабачок» — тихое местечко с красивым пляжем, куда гости любят приезжать для созерцательного отдыха, медитаций и йоги. В нашем пансионе есть веранды — можно посидеть с чашечкой чая, наслаждаясь видами.

Всего за день пройдём 10 км, набор высоты — 200 м.

Долина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке КабакДолина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке КабакДолина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке КабакДолина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке КабакДолина Бабочек, привал на пляже Акташ, ночь в деревушке Кабак
5 день

Прогулки по окрестностям Кабака

Сегодня исследуем окрестности посёлка. Пройдём по старой мощёной части ликийской дороги, повторяющей очертания долины Кабак. Снова полюбуемся невероятными горными панорамами и освежимся водой из прохладных источников. После спустимся к пляжу, перекусим в кафе и искупаемся в живописной бухте с бирюзовой водой. К ужину поднимемся в наш пансион.

Всего за день пройдём 10 км, набор высоты — 320 м.

Прогулки по окрестностям КабакаПрогулки по окрестностям КабакаПрогулки по окрестностям КабакаПрогулки по окрестностям Кабака
6 день

Райская бухта, древние руины и подземелья, деревня Бель

После деревенского завтрака начнём спуск в сторону живописной бухты. Пройдём вдоль потрясающей береговой линии, где крутые склоны обрываются в море, и по самым укромным пляжам западной части Ликийской тропы. Остановимся на привал и купание в Райской бухте и среди руин древней Калабантии, некогда бывшей пиратской базой. Там мы заглянем в подземелья и рассмотрим греческие письмена на стенах.

Затем по уцелевшей античной дороге поднимемся к верхним полям, где сохранился купол хамама времён Османов. Снова перекусим гёзлеме, которые при нас испекут в дровяной печи, и выйдем на заключительный участок дороги в деревню Бель. Поужинаем в деревушке и переночуем недалеко от неё.

Всего за день пройдём 19 км, набор высоты — 450 м.

Райская бухта, древние руины и подземелья, деревня БельРайская бухта, древние руины и подземелья, деревня БельРайская бухта, древние руины и подземелья, деревня БельРайская бухта, древние руины и подземелья, деревня Бель
7 день

Древний город Пынара, прогулка и ночь в Каше

В этот день на машине доедем до города Пынара — редко посещаемого города древней Ликии в стороне от современных дорог. Вы посмотрите на сохранившиеся амфитеатр, античные храмы и гробницы. Насладившись очарованием уединённого старинного города, едем в Каш. По прибытии пообедаем, разместимся в гостинице и погуляем по окружённому горами и сосновым лесом курортному городку на стыке Средиземного и Эгейского морей.

Древний город Пынара, прогулка и ночь в КашеДревний город Пынара, прогулка и ночь в КашеДревний город Пынара, прогулка и ночь в КашеДревний город Пынара, прогулка и ночь в КашеДревний город Пынара, прогулка и ночь в Каше
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в аутентичных пансионах и бутик-отелях (двухместное)
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер от аэропорта Антальи в отель и обратно
  • Услуги гида-проводника
  • Входные билеты (Кайякёй и ликийские гробницы в Фетхие)
  • Весь транспорт на маршруте, включая перевозку вещей
  • Подарок от организаторов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды, ужины и перекусы по дороге ~150-300 €
  • Параглайдинг в Олюденизе - от 120 €
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Анталья, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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