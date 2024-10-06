Что взять с собой.

Обязательно:

Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет).

Страховой полис.

Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.

Рекомендуется:

Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца — ожидаем много солнца!

Удобные и практичные вещи и расчета, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно.

Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе.

Деньги на питание и сувениры из расчета от 15 € в сутки.

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

Солнцезащитный крем — можно приобрести и на месте.

Проживание. Мы будем ночевать в уютных бутик-отелях и пансионах по маршруту. Размещение 2-местное. Примеры отелей:

день 1-2 (Олюдениз): Sunmed Lodge

день 3 (Фаралья): Sea Valley Bungalows

день 4-5 (Кабак): Kabak Misafir Evi либо Kabak Mamma’s Pension Restaurant & Terrace Bar

день 6 (Бель): Fatma Pansiyon

день 7 (Каш): Ekici Hotel.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды во время экскурсий и ужины в городах и местах размещения оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, требуется средняя физическая подготовка. Но тур комфортный: мы пойдём без рюкзаков, без палаток, проводя ночи в отелях по маршруту. Наши вещи от отеля к отелю будут перевозиться на авто, так что нам не нужно нищего с собой тащить. Кроме того, некоторые участники маршрута мы тоже проедем.

В программе продуманно чередуются дни с большей и меньшей нагрузкой.