Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Все переезды по программе осуществляются на арендованных комфортабельных микроавтобусах.
Гражданам РФ виза в Турцию не требуется, если срок их пребывания в стране не превышает 60 дней. Рекомендованная валюта — доллар или турецкая лира. В некоторых кафе и магазинах возможна безналичная оплата.
Проживание. Проживание в Каше в отеле 3* на берегу моря. Размещение в 2-3-местных номерах. Номера оборудованы кондиционером, телевизором, чайником. Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди участников группы.
Питание. В стоимость включены все завтраки в отелях, обед-перекус во 2-й день и обеды в 3-й и 7-й дни. В остальные дни можно поесть в кафе в городе (средний чек — 15-25 евро на человека) или приобрести готовую еду в кулинарии в супермаркете. Дополнительно оплачиваются напитки на обед (до 10 евро в день).
Программа тура по дням
Переезд в Каш, знакомство
Встречаемся и едем в отель в приморском городе Каш. Если позволит время, по пути заедем в уютный ресторанчик в Улупынаре и попробуем блюда из только что выловленной рыбы (оплачивается отдельно). Затем разместимся в отеле, а за ужином познакомимся, и гид расскажет о программе на ближайшие дни.
Треккинг к пляжу Лиманаджи
С утра прогуляемся по городу-курорту, а затем по живописным оливковым рощам совершим 2-часовой треккинг к пляжу Лиманаджи, куда можно добраться только пешком. По пути насладимся видами побережья и морским воздухом. На пляже организуем пикник и, если позволит погода, искупаемся и позагораем. Обратно вернёмся на водном такси или пешком, но уже другой дорогой, чтобы посмотреть на скальные гробницы ликийцев II века до н. э. Вечером, если останется время, совершим ознакомительную прогулку по Кашу.
Каньон Саклыкент, национальный парк «Патара»
Сегодня в первой половине дня исследуем каньон Саклыкент — самое длинное ущелье в Турции. Сначала пройдём по навесным платформам, потом — вдоль горной реки по дну каньона — можно будет искупаться. Полюбуемся грандиозным творением природы и сделаем десятки невероятных кадров.
После обеда побываем в национальном парке «Патара», где при раскопках обнаружен римский портовый город. Патара считается местом рождения Николая Чудотворца. Прогуляемся и осмотрим остатки старинных зданий: триумфальную арку, построенную в 43 году, центральные термы, театр, которому больше 2000 лет. Затем дойдём до 20-километрового пляжа, одного из самых протяжённых в Турции, куда с мая по октябрь приплывают морские черепахи, чтобы отложить яйца.
Вечером вернёмся в отель.
Дайвинг
В этот день вас ждёт знакомство с подводным миром Средиземного моря. На курорте Каш созданы отличные условия для погружения с ластами и маской, как для новичков, так и для профессионалов. Инструкторы подберут для вас экипировку и проведут инструктаж. У вас будет возможность понаблюдать за большими черепахами, встретить стайки разноцветных рыб, увидеть старые затонувшие корабли и самолёты.
К обеду вернёмся в город, а затем можно отдохнуть на пляже или погулять по городу.
Свободный день
Этот день можно провести, как хочется: позагорать на пляже или у бассейна, расслабиться в хаммаме или купить сувениры. Есть возможность и активно отдохнуть: отправиться на прогулку на горном велосипеде или заняться парапланеризмом (оплачивается дополнительно). Можно погулять по городу: пройтись по узким улочкам, вдыхая аромат кофе и пряностей, рассмотреть старинные здания — например, античный амфитеатр.
Пообедаем в кафе — попробуем традиционные турецкие блюда. Затем при желании осмотрим древние монументальные саркофаги и двухэтажную ликийскую гробницу.
Феллос, прогулка по Ликийской тропе
С утра отправимся в античный Феллос, название которого переводится с древнегреческого как «каменный». Город существовал ещё в VII-V веках до н. э., а его местоположение долгое время было загадкой: только в XIX веке удалось найти его руины.
Прогуляемся по Ликийской тропе и дойдём до полуострова Чукурбаг. По дороге увидим древние реликвии и саркофаги, посмотрим на античный город. Маршрут пройдёт в окружении хвойных лесов вдоль горного хребта Акдаг, покрытого снежной шапкой. После вернёмся в Каш и посетим местный рынок с большим выбором овощей, фруктов, специй и сувениров.
Каякинг над городом Кекова
В результате землетрясения во II веке до н. э. ушёл под воду древний город Кекова. Сейчас его остатки можно увидеть не только под водой, но и на побережье острова. Сегодня мы совершим путешествие к нему на морских каяках и сможем разглядеть улицы и здания под водой!
Пройдём вдоль берега, минуем небольшие острова и доберёмся до древней, доступной только по воде, ликийской крепости Симена, где устроим обед-пикник. В давние времена крепость защищала город с моря, а теперь здесь маленькая рыбацкая деревушка. Над крепостью, на вершине холма, высятся руины крепких стен древнего византийского замка.
Во время путешествия будем останавливаться, чтобы отдохнуть и искупаться. К вечеру вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака — сборы и отъезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 439
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Трансферы из аэропорта Анталии и обратно
- Все переезды по программе
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле, обед-перекус во 2-й день и обеды в 3-й и 7-й дни
- Все перечисленные в программе виды активностей (пешие и водные маршруты, экскурсии)
- Работа профессиональных инструкторов по туризму и спорту (каньонинг, треккинг, каякинг)
- Аренда необходимого снаряжения и экипировки
- Помощь во время подготовки к путешествию и в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анталии и обратно
- Туристическая страховка
- Обеды в 1-й и 4-6 дни, все ужины, напитки на обед. Средний чек - 15-25 евро на человека
- Одноместное размещение - 300 евро за тур
- Активности в свободный день
- Напитки на обед и ужин - до 10 евро в день