Возможно участие с детьми от 8 лет.

Все переезды по программе осуществляются на арендованных комфортабельных микроавтобусах.

Гражданам РФ виза в Турцию не требуется, если срок их пребывания в стране не превышает 60 дней. Рекомендованная валюта — доллар или турецкая лира. В некоторых кафе и магазинах возможна безналичная оплата.

Проживание. Проживание в Каше в отеле 3* на берегу моря. Размещение в 2-3-местных номерах. Номера оборудованы кондиционером, телевизором, чайником. Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди участников группы.

Питание. В стоимость включены все завтраки в отелях, обед-перекус во 2-й день и обеды в 3-й и 7-й дни. В остальные дни можно поесть в кафе в городе (средний чек — 15-25 евро на человека) или приобрести готовую еду в кулинарии в супермаркете. Дополнительно оплачиваются напитки на обед (до 10 евро в день).