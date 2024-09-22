8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
10 фев в 08:00
20 фев в 08:00
€550 за человека
скидка
20%
2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
Завтра в 06:00
16 янв в 06:00
665$532 за всё до 4 чел.
2 дня
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 04:00
16 янв в 04:00
€1000 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ММария22 сентября 2024Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
- ИИгорь22 марта 2024Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Туры на 23 февраля»
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