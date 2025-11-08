Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
€1000 за всё до 6 чел.
Нетипичная Турция: персональный тур из Антальи в Афьон термальный, культурный и гастрономический
Отдохнуть у озера Эгирдир, прогуляться по историческому центру города, заглянуть на старинные базары
Начало: Анталья, ваш отель, 8:00 (возможна корректировка в...
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€1400 за всё до 5 чел.
Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина
Отдохнуть на термальном курорте, погулять по амфитеатру и пещере, подняться к винодельне в горах
Начало: Ваш отель в Анталье, 8:00
10 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
€1500 за всё до 10 чел.
