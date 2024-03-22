8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
10 янв в 08:00
20 янв в 08:00
€550 за человека
7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
30 дек в 11:00
2 янв в 11:00
63 250₽ за человека
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
2 мар в 13:00
9 мар в 13:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь22 марта 2024Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На 8 Марта»
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Сейчас в Анталье в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 550 до 63 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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