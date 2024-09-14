8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
14 сен в 16:00
21 сен в 16:00
$1 225 за человека
8 дней
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро
15 сен в 10:00
29 сен в 10:00
$1 830 за человека
2 дня
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
14 сен в 04:00
21 сен в 04:00
€1 000 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На выходные»
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