Дайвинг из Белека

Дайвинг рекомендован всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.

Вы можете попробовать дайвинг в голубых водах Средиземного моря, чтобы воспоминания об этом отпуске были незабываемы. Море Кемера идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. Здесь нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.

Если вы смелы духом и хотите попробовать что-то новое, разнообразить свой отпуск и зарядиться положительными эмоциями, вам определенно стоит попробовать погрузиться.

Хорошее начало

Мы заберем вас из вашего отеля в Белеке на комфортабельном и современном автомобиле, и отправимся в порт Кемера. Наше путешествие займет примерно 1–1,30 часа в зависимости от того, где вы остановились.

Встреча с инструкторами

В гавани Кемера мы понимемся на борт корабля и встретимся с профессиональными инструкторами по дайвингу. Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.

Отдых на лодке

Если вы не хотите погружаться — вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, можете остаться налодке, полежать на шезлонгах и выпить прохладительные напитки. На лодке есть туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.

Первое погружение

Дайвинг-тур начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения — Кириш-Аквариум. Мы бросаем якорь и готовимся.

После этого — погружение в бирюзово-голубые прозрачные воды Средиземного моря. В этом раю вам встретятся разнообразные морские существа и растения, к которым можно прикоснуться и полюбоваться. Наслаждайтесь плаваньем и будьте готовы быть очарованы.

Обед

Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. После короткого отдыха нас ждет вторая часть приключения!

Второе погружение

Мы отправимся ко второй точке погружения — Кириш-Пещера. Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие воды Средиземного моря, понаблюдаете за удивительными подводными существами.

Возвращение

После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на автомобиле и отвезем в отель.

Важно знать

Возьмите с собой: