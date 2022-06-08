Дайвинг: знакомство с подводным миром

Дайвинг станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Средиземное море идеально подходит для тех, кто хочет нырять

Дайвинг станет самым незабываемым событием в вашем отпуске. Средиземное море идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые — здесь нет опасных существ.

Если вы смелы духом, хотите разнообразить свой отпуск и получить максимум положительных эмоций, вам определенно стоит отправится на данную экскурсию.
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Дайвинг: знакомство с подводным миром
Дайвинг: знакомство с подводным миром

Что вас ожидает 🤩

  • Кемерское побережье
  • Подводный мир Средиземного моря

Дайвинг из Белека

Дайвинг рекомендован всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море.
Вы можете попробовать дайвинг в голубых водах Средиземного моря, чтобы воспоминания об этом отпуске были незабываемы. Море Кемера идеально подходит для тех, кто хочет нырять впервые. Здесь нет опасных существ, представляющих опасность для новичков.
Если вы смелы духом и хотите попробовать что-то новое, разнообразить свой отпуск и зарядиться положительными эмоциями, вам определенно стоит попробовать погрузиться.

Хорошее начало

Мы заберем вас из вашего отеля в Белеке на комфортабельном и современном автомобиле, и отправимся в порт Кемера. Наше путешествие займет примерно 1–1,30 часа в зависимости от того, где вы остановились.

Встреча с инструкторами

В гавани Кемера мы понимемся на борт корабля и встретимся с профессиональными инструкторами по дайвингу. Наши высокопрофессиональные и дружелюбные инструкторы предоставят вам подробную информацию о процессе, снаряжении и способах общения под водой с помощью языка жестов.

Отдых на лодке

Если вы не хотите погружаться — вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, можете остаться налодке, полежать на шезлонгах и выпить прохладительные напитки. На лодке есть туалеты и душевые, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже посреди моря.

Первое погружение

Дайвинг-тур начинается после того, как вы прибудете в первую точку погружения — Кириш-Аквариум. Мы бросаем якорь и готовимся.
После этого — погружение в бирюзово-голубые прозрачные воды Средиземного моря. В этом раю вам встретятся разнообразные морские существа и растения, к которым можно прикоснуться и полюбоваться. Наслаждайтесь плаваньем и будьте готовы быть очарованы.

Обед

Вы вернетесь на нашу лодку, чтобы вкусно пообедать. После короткого отдыха нас ждет вторая часть приключения!

Второе погружение

Мы отправимся ко второй точке погружения — Кириш-Пещера. Когда мы дойдем до места для дайвинга, вы снова будете следовать инструкциям и погрузитесь в чистые, темно-синие воды Средиземного моря, понаблюдаете за удивительными подводными существами.

Возвращение

После этого уникального опыта мы заберем вас из порта на автомобиле и отвезем в отель.

Важно знать

Возьмите с собой:

  • купальник, солнцезащитные очки и полотенце,
  • солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.
  • вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Оборудование для дайвинга
  • Инструктаж
  • 2 погружения максимум 20 минут каждое
  • Обед, кофе и чай
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Дополнительные напитки
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Возьмите с собой:
  • Купальник, солнцезащитные очки и полотенце
  • Солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей.
  • Вы можете взять с собой собственную камеру, чтобы запечатлеть подводные моменты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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