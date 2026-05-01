Отправляемся из Белека к городам Ликии, что хранят многовековую историю! В Мире вы увидите ликийские гробницы и греко-римский театр и зайдёте в храм Николая Чудотворца. А потом на яхте с прозрачным дном подплывёте к затонувшему острова Кекова и античным руинам, что покоятся под толщей воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога от Белека до Демре

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите несколько турецких городов — Кумлуджу, известную Фестивалем помидоров, и Финике, которая славится апельсиновыми рощами.

Демре — Мира

Выйдем в Демре — и отправимся к античному города Мира. Вы увидите ликийские гробницы, которые были разграблены в далёком прошлом, но всё же сохранили свою древнюю атмосферу. И греко-римский театр — напоминание о былом величии Миры.

Недалеко — храм Николая Чудотворца и его гробницы. Вы рассмотрите сохранившиеся мозаики на полу и фрески на стенах и сводах.

Остров Кекова

Отправимся туда на яхте с прозрачный дном. Вы окажетесь в практически оторванном от цивилизации месте — и в этом его прелесть и уют. Мы расскажем, всегда ли здесь был остров и что случилось с этой землёй после мощных землетрясений.

Примерный тайминг

3:00–4:00 — выезд из отелей

4:00–8:00 — дорога в Демре, завтрак

9:00–10:00 — ликийские гробницы и греко-римский театр в Мире

10:30–11:30 — храм Святого Николая Чудотворца в Демре

12:00–13:30 — обед

13:30–15:30 — прогулка на яхте от порта Демре к острову Кекова

15:30–20:30 — обратная дорога

Организационные детали