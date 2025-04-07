BREEZES T. – Гид из Белека

Мало кто знает, что Северный Кипр – это частично признанное самостоятельное государство, расположенное на северной трети острова Кипр.



Ее признала только Турция, поэтому все называют его турецким государством.



Северный Кипр смешал в себе турецкую культуру, греческие традиции и киприотские корни.



Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие по Северному Кипру, посетить 3 города и одно братство и узнать больше о тайнах греческо-турецкой страны.