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Экскурсия по Северному Кипру

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
Мало кто знает, что Северный Кипр – это частично признанное самостоятельное государство, расположенное на северной трети острова Кипр.

Ее признала только Турция, поэтому все называют его турецким государством.

Северный Кипр смешал в себе турецкую культуру, греческие традиции и киприотские корни.

Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие по Северному Кипру, посетить 3 города и одно братство и узнать больше о тайнах греческо-турецкой страны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 19 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $280 за экскурсию

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Экскурсия по Северному Кипру

Что вы увидите

  • Салямис
  • Фамагусте
  • Никосия
  • аббатство Беллапаис
Мятежный Северный Кипр — это турецкая культура, греческие традиции и киприотские корни. Здесь масса древних достопримечательностей 🏛️, отличные пляжи и качественные отели.
Вы посетите античный город 🏙️ Салямис, панорамный тур по Фамагусте,
столицу Кипра – Никосия, аббатство Беллапаис.
Вас также ждет прогулка 👣 на яхте!
Что входит
  • авиаперелет
  • обед
  • входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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