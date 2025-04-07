Что вы увидите
- Салямис
- Фамагусте
- Никосия
- аббатство Беллапаис
Мятежный Северный Кипр — это турецкая культура, греческие традиции и киприотские корни. Здесь масса древних достопримечательностей 🏛️, отличные пляжи и качественные отели.
Вы посетите античный город 🏙️ Салямис, панорамный тур по Фамагусте,
столицу Кипра – Никосия, аббатство Беллапаис.
Вас также ждет прогулка 👣 на яхте!
Что входит
- авиаперелет
- обед
- входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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