Сафари на багги и квадроциклах в районе водопада Куршунлу Любите скорость, природу и активный отдых? Тогда это приключение станет отличным дополнением к вашему отдыху в Анталии! Маршрут проходит по живописным лесным дорогам и бездорожью в окрестностях водопада Куршунлу. Вас ждут пыльные тропы, лесные дорожки, небольшие подъёмы и спуски, а также красивые природные пейзажи вдали от городской суеты. Программа начинается с подробного инструктажа по технике безопасности и ознакомления с правилами управления техникой. После этого участники проходят тестовый маршрут чтобы привыкнуть к управлению и почувствовать себя уверенно перед началом основного сафари. Продолжительность основного маршрута составляет около 1 часа 30 минут. Во время поездки предусмотрена остановка в лесном ресторане, где можно отдохнуть, выпить чай или кофе, сделать фотографии и насладиться природой. Важно:

К управлению квадроциклом или багги допускаются участники от 17 лет.

Лицам младше 17 лет разрешено участвовать только в качестве пассажиров.

Специальный опыт или водительские навыки не требуются.

Маршрут проходит в сопровождении инструкторов. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить немного адреналина в свой отпуск и увидеть другую сторону Анталии — зелёную, природную и полную приключений. Важная информация: Важная информация Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером. Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:.

Маршрут проходит в сопровождении инструкторов. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить немного адреналина в свой отпуск и увидеть другую сторону Анталии — зелёную, природную и полную приключений. Важная информация: Важная информация Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером. Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:.

Солнцезащитные очки – Бандану, платок или любую повязку на лицо для защиты от пыли – Крем от солнца – Бутылку воды – Немного наличных на личные расходы Рекомендуем надеть удобную одежду и закрытую обувь. Во время сафари одежда и обувь могут сильно запылиться. ☝🏻 Во время движения пользоваться мобильным телефоном запрещено. ☝🏻 Маршрут проходит по лесным дорогам и бездорожью, поэтому лучше не надевать светлую одежду, если не хотите её испачкать пыль.