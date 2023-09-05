Проведите незабываемый день за рулём багги или квадроцикла в живописных окрестностях водопада Куршунлу.
Вас ждёт маршрут по лесным дорогам и бездорожью, полный драйва, красивых природных пейзажей и ярких эмоций.
Перед началом проводится инструктаж и тестовый заезд, а во время сафари предусмотрена остановка для отдыха в лесном ресторане. Отличный выбор для любителей активного отдыха и приключений на природе.
Вас ждёт маршрут по лесным дорогам и бездорожью, полный драйва, красивых природных пейзажей и ярких эмоций.
Перед началом проводится инструктаж и тестовый заезд, а во время сафари предусмотрена остановка для отдыха в лесном ресторане. Отличный выбор для любителей активного отдыха и приключений на природе.
Описание экскурсии
Сафари на багги и квадроциклах в районе водопада Куршунлу Любите скорость, природу и активный отдых? Тогда это приключение станет отличным дополнением к вашему отдыху в Анталии! Маршрут проходит по живописным лесным дорогам и бездорожью в окрестностях водопада Куршунлу. Вас ждут пыльные тропы, лесные дорожки, небольшие подъёмы и спуски, а также красивые природные пейзажи вдали от городской суеты. Программа начинается с подробного инструктажа по технике безопасности и ознакомления с правилами управления техникой. После этого участники проходят тестовый маршрут чтобы привыкнуть к управлению и почувствовать себя уверенно перед началом основного сафари. Продолжительность основного маршрута составляет около 1 часа 30 минут. Во время поездки предусмотрена остановка в лесном ресторане, где можно отдохнуть, выпить чай или кофе, сделать фотографии и насладиться природой. Важно:
- К управлению квадроциклом или багги допускаются участники от 17 лет.
- Лицам младше 17 лет разрешено участвовать только в качестве пассажиров.
- Специальный опыт или водительские навыки не требуются.
Маршрут проходит в сопровождении инструкторов. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить немного адреналина в свой отпуск и увидеть другую сторону Анталии — зелёную, природную и полную приключений. Важная информация: Важная информация Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером. Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:.
Маршрут проходит в сопровождении инструкторов. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить немного адреналина в свой отпуск и увидеть другую сторону Анталии — зелёную, природную и полную приключений. Важная информация: Важная информация Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером. Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:.
Солнцезащитные очки – Бандану, платок или любую повязку на лицо для защиты от пыли – Крем от солнца – Бутылку воды – Немного наличных на личные расходы Рекомендуем надеть удобную одежду и закрытую обувь. Во время сафари одежда и обувь могут сильно запылиться. ☝🏻 Во время движения пользоваться мобильным телефоном запрещено. ☝🏻 Маршрут проходит по лесным дорогам и бездорожью, поэтому лучше не надевать светлую одежду, если не хотите её испачкать пыль.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут проходит через лесные тропы
- Холмы и водоём неподалёку от водопада Куршунлу
Что включено
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья центр, Кунду, Белек
- 90 мин сафари на багги/квадроциклах
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из вашего отеля. Пожалуйста, ожидайте трансфер у главного шлагбаума отеля
Завершение: После завершения программы вас доставят обратно в ваш отель. Высадка осуществляется у главного шлагбаума отеля, где вас забирал трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация
- Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером
- Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:
- Солнцезащитные очки
- Бандану, платок или любую повязку на лицо для защиты от пыли
- Крем от солнца
- Бутылку воды
- Немного наличных на личные расходы
- Рекомендуем надеть удобную одежду и закрытую обувь. Во время сафари одежда и обувь могут сильно запылиться
- ☝🏻 Во время движения пользоваться мобильным телефоном запрещено
- ☝🏻 Маршрут проходит по лесным дорогам и бездорожью, поэтому лучше не надевать светлую одежду, если не хотите её испачкать пыль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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