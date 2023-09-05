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Сафари на квадроциклах в окрестностях водопада Куршунлу

Сафари на квадроциклах в Белеке: уникальная возможность увидеть красоты Анталии
Проведите незабываемый день за рулём багги или квадроцикла в живописных окрестностях водопада Куршунлу.

Вас ждёт маршрут по лесным дорогам и бездорожью, полный драйва, красивых природных пейзажей и ярких эмоций.

Перед началом проводится инструктаж и тестовый заезд, а во время сафари предусмотрена остановка для отдыха в лесном ресторане. Отличный выбор для любителей активного отдыха и приключений на природе.
5
1 оценка
Сафари на квадроциклах в окрестностях водопада Куршунлу
Сафари на квадроциклах в окрестностях водопада Куршунлу
Сафари на квадроциклах в окрестностях водопада Куршунлу

Описание экскурсии

Сафари на багги и квадроциклах в районе водопада Куршунлу Любите скорость, природу и активный отдых? Тогда это приключение станет отличным дополнением к вашему отдыху в Анталии! Маршрут проходит по живописным лесным дорогам и бездорожью в окрестностях водопада Куршунлу. Вас ждут пыльные тропы, лесные дорожки, небольшие подъёмы и спуски, а также красивые природные пейзажи вдали от городской суеты. Программа начинается с подробного инструктажа по технике безопасности и ознакомления с правилами управления техникой. После этого участники проходят тестовый маршрут чтобы привыкнуть к управлению и почувствовать себя уверенно перед началом основного сафари. Продолжительность основного маршрута составляет около 1 часа 30 минут. Во время поездки предусмотрена остановка в лесном ресторане, где можно отдохнуть, выпить чай или кофе, сделать фотографии и насладиться природой. Важно:
  • К управлению квадроциклом или багги допускаются участники от 17 лет.
  • Лицам младше 17 лет разрешено участвовать только в качестве пассажиров.
  • Специальный опыт или водительские навыки не требуются.
Маршрут проходит в сопровождении инструкторов. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить немного адреналина в свой отпуск и увидеть другую сторону Анталии — зелёную, природную и полную приключений. Важная информация: Важная информация Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером. Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:.
Маршрут проходит в сопровождении инструкторов. Это отличный вариант для тех, кто хочет добавить немного адреналина в свой отпуск и увидеть другую сторону Анталии — зелёную, природную и полную приключений. Важная информация: Важная информация Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером. Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:.
Солнцезащитные очки – Бандану, платок или любую повязку на лицо для защиты от пыли – Крем от солнца – Бутылку воды – Немного наличных на личные расходы Рекомендуем надеть удобную одежду и закрытую обувь. Во время сафари одежда и обувь могут сильно запылиться. ☝🏻 Во время движения пользоваться мобильным телефоном запрещено. ☝🏻 Маршрут проходит по лесным дорогам и бездорожью, поэтому лучше не надевать светлую одежду, если не хотите её испачкать пыль.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маршрут проходит через лесные тропы
  • Холмы и водоём неподалёку от водопада Куршунлу
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер из регионов Анталья центр, Кунду, Белек
  • 90 мин сафари на багги/квадроциклах
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
  • Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из вашего отеля. Пожалуйста, ожидайте трансфер у главного шлагбаума отеля
Завершение: После завершения программы вас доставят обратно в ваш отель. Высадка осуществляется у главного шлагбаума отеля, где вас забирал трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация
  • Трансфер осуществляется от шлагбаума вашего отеля. Точное время выезда будет отправлено накануне экскурсии вечером
  • Для более комфортной поездки рекомендуем взять с собой:
  • Солнцезащитные очки
  • Бандану, платок или любую повязку на лицо для защиты от пыли
  • Крем от солнца
  • Бутылку воды
  • Немного наличных на личные расходы
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и закрытую обувь. Во время сафари одежда и обувь могут сильно запылиться
  • ☝🏻 Во время движения пользоваться мобильным телефоном запрещено
  • ☝🏻 Маршрут проходит по лесным дорогам и бездорожью, поэтому лучше не надевать светлую одежду, если не хотите её испачкать пыль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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