Водная прогулка
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
«Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
«Озеро Салда — турецкие Мальдивы»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€540 за всё до 4 чел.
-
20%
Групповая
Рай на Земле: озеро Салда и белоснежные травертины Памуккале из Белека
Начало: Ваш отель
«В рамках нашей экскурсии вы посетите два удивительных места — кристально чистое вулканическое озеро Салда, прозванное «турецкими Мальдивами», и знаменитое Памуккале, что в переводе означает «Хлопковый замок»»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 3:30
$56
$70 за человека
-
17%
Групповая
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале, Иераполис, и Бассейн Клеопатры из Белека
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Озеро Салда: Мальдивы Турции Озеро Салда — одно из самых удивительных природных чудес Турции, с белоснежными пляжами и потрясающей бирюзовой водой, которые напоминают Мальдивы»
$50
$60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в январе 2026
Сейчас в Белеке в категории "Озера" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 540 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год по теме «Озера», 22 ⭐ отзыва, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март