Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Белека
Совместить морскую прогулку, античную историю и посещение христианской святыни (из Кемера)
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Турцию за пределами пляжного отдыха.
Вас ждут древние города, почитаемые христианские святыни, морская прогулка среди островов Кековы и уникальная возможность увидеть античные руины, сохранившиеся под водой Средиземного моря.
Описание экскурсии
5:25 — выезд из отеля Живописная дорога вдоль Средиземноморского побережья и знакомство с историей древней Ликии.
10:00 — древний город Мира Осмотр знаменитых ликийских скальных гробниц и античного амфитеатра. Поговорим о традициях, культуре и погребальных обрядах ликийцев.
11:00 — храм Святого Николая Чудотворца Посещение одной из главных христианских святынь Турции. Вы увидите древние фрески, саркофаг святого и познакомитесь с историей человека, ставшего прообразом Санта-Клауса.
12:30 — отправление из порта Учагыз Начало морской прогулки по акватории Кековы.
13:00 — затонувший город Кекова С борта яхты рассмотрим руины античного города, ушедшего под воду после землетрясений: стены домов, лестницы, улицы и причалы.
14:00 — деревня Калекёй и крепость Симена С яхты полюбуемся древней крепостью с живописными видами на острова и бухты. Увидим один из самых маленьких античных театров Ликии.
15:00 — купание в бухтах Кековы Свободное время для отдыха и плавания в Средиземном море.
16:00 — обед Традиционные блюда турецкой кухни в ресторане или на борту яхты.
17:00 — возвращение Обратная дорога с рассказами о культуре и современной жизни Турции.
Вы узнаете:
кто такие ликийцы и почему их цивилизация считается одной из самых необычных в античном мире
почему скальные гробницы высекали высоко в скалах и что они символизировали
как жил и служил Святой Николай Чудотворец и почему его почитают во всём мире
что произошло с древним городом Кекова и почему его называют турецкой Атлантидой
чем сегодня живут рыбацкие деревни Средиземноморья и какие традиции сохраняют местные жители
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером, морская прогулка к острову Кекова, обед в ресторане, страховка на время экскурсии
Дополнительно оплачиваются: входные билеты в храм Святого Николая и древний город Мира — около €25 за чел., напитки во время обеда
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 03:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
€35
Стандартный
€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 71 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день.
Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности читать дальшеуменьшить
ещё спокойны, а солнце комфортное.
Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления.
На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.
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