Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Турцию за пределами пляжного отдыха. Вас ждут древние города, почитаемые христианские святыни, морская прогулка среди островов Кековы и уникальная возможность увидеть античные руины, сохранившиеся под водой Средиземного моря.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

5:25 — выезд из отеля

Живописная дорога вдоль Средиземноморского побережья и знакомство с историей древней Ликии.

10:00 — древний город Мира

Осмотр знаменитых ликийских скальных гробниц и античного амфитеатра. Поговорим о традициях, культуре и погребальных обрядах ликийцев.

11:00 — храм Святого Николая Чудотворца

Посещение одной из главных христианских святынь Турции. Вы увидите древние фрески, саркофаг святого и познакомитесь с историей человека, ставшего прообразом Санта-Клауса.

12:30 — отправление из порта Учагыз

Начало морской прогулки по акватории Кековы.

13:00 — затонувший город Кекова

С борта яхты рассмотрим руины античного города, ушедшего под воду после землетрясений: стены домов, лестницы, улицы и причалы.

14:00 — деревня Калекёй и крепость Симена

С яхты полюбуемся древней крепостью с живописными видами на острова и бухты. Увидим один из самых маленьких античных театров Ликии.

15:00 — купание в бухтах Кековы

Свободное время для отдыха и плавания в Средиземном море.

16:00 — обед

Традиционные блюда турецкой кухни в ресторане или на борту яхты.

17:00 — возвращение

Обратная дорога с рассказами о культуре и современной жизни Турции.

Вы узнаете:

кто такие ликийцы и почему их цивилизация считается одной из самых необычных в античном мире

почему скальные гробницы высекали высоко в скалах и что они символизировали

как жил и служил Святой Николай Чудотворец и почему его почитают во всём мире

что произошло с древним городом Кекова и почему его называют турецкой Атлантидой

чем сегодня живут рыбацкие деревни Средиземноморья и какие традиции сохраняют местные жители

Организационные детали