Поднять паруса! На пиратском корабле отправляемся бороздить побережье Антальи. Вы полюбуетесь водопадом и побываете на Черепашьем острове.
На борту вас ждут развлекательная программа для детей и взрослых от аниматоров, вкусный обед и зажигательная пенная вечеринка.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Белека в Анталью
10:00 — вы подниметесь на борт пиратского корабля
11:30 — на моторных лодках подойдёте к водопаду и искупаетесь в открытом море
12:30 — пообедаете на яхте, в меню: курица, паста, салаты, закуски и фрукты
13:00–14:30 — вас ждут развлечения с бойкими аниматорами-пиратами. Для взрослых — конкурсы и пенная вечеринка, а для детей — игры и аквагрим
14:30 — высадитесь на Черепашьем острове и расслабитесь на берегу
15:30 — вернётесь в порт, а затем для вас проведут ещё одну анимационную программу на пляже
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно, обед (курица, паста, салаты, закуски и фрукты), безалкогольные напитки и анимационная программа включены в стоимость
- Напитки оплачиваются дополнительно
- Дорога до порта занимает 1–1,5 ч в одну сторону
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€50
|Дети до 12 лет
|€27
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
