Проведите незабываемый день в самом большом аквапарке Турции — Land of Legends! Вас ждут десятки водных горок, волновой бассейн, зоны для снорклинга и детские водные площадки. Насладитесь отдыхом на белом песке и захватывающим шоу дельфинов и белуг. Присоединяйтесь к нашей поездке и погрузитесь в мир водных приключений
Описание экскурсииИдеальный день для всей семьи! Отправляйтесь с нами в один из самых масштабных и современных аквапарков Турции — Land of Legends. Это не просто аквапарк, а целый мир водных развлечений, где каждый найдет что-то по душе. Здесь вас ждёт более 30 водных аттракционов, включая огромный рафтинг-канал, волновой бассейн, зоны отдыха с белым песком, а также детские площадки с фонтанами и водяными пушками. Активные развлечения и вкусный обед Любите острые ощущения? Тогда не пропустите водные горки Typhoon Water Coaster: вагончик с вами поднимется на высоту 50 метров, а затем — головокружительный спуск со скоростью до 100 км/ч! После активных развлечений вы сможете пообедать в одном из ресторанов парка (обед оплачивается отдельно), а затем посетить дельфинарий. Здесь проходит яркое шоу дельфинов и белуг, которое оставит восторг у детей и взрослых. После шоу вы сможете сделать фото с морскими артистами (по желанию, за доплату). Хотите по-настоящему ярких впечатлений и семейного веселья? Тогда эта поездка в аквапарк Land of Legends из Анталии — именно то, что вам нужно! Важная информация:
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и полотенце, легкую одежду, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, наличные деньги на обед, сувениры или доп. развлечения.
- Детям до 2 лет отдельное место в автобусе не предоставляется (можно оформить, если есть свободные места).
Ежедневно в 8:30
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Сопровождающий
- Входной билет в The Land of Legends
- 7Д кино
- Шоу Маша и Медведь 🐻
- Шоу дельфинов 🐬
- Серфинг
- Typhoon Coaster - один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды.
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
