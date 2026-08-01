Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Кёпрюлю Каньон Экстрим — насыщенный день в национальном парке Кёпрюлю Каньон: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн, рыбалка, красивые панорамные виды, горные дороги, римские мосты и атмосфера настоящего приключения в окружении природы.

Татьяна Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия $60 за человека 🇷🇺 🇬🇧 🇹🇷 12 часов На автобусе, сплавы и рафтинг Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Кёпрюлю Каньон Экстрим — насыщенный день в национальном парке Кёпрюлю Каньон: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, отдых в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка и мини-зиплайн (примерно 8 м. × 100 м). Все основные активности уже включены в стоимость. Каньон Тазы Одно из самых впечатляющих природных мест региона — каньон Тазы, также известный как «Долина Мудрости». Высота смотровых площадок достигает около 400 метров. Во время поездки туристов ждут панорамные виды, горные дороги, красивые фотолокации и атмосфера настоящего природного заповедника. Рафтинг Сплав по горной реке Кёпрючай проходит в сопровождении профессиональных инструкторов. Маршрут подходит даже для новичков: пороги здесь лёгкой категории сложности (1–2 уровень). Протяженность маршрута — около 10 км. Национальный парк Кёпрюлю Каньон Экскурсия проходит на территории одного из самых известных национальных парков Турции. По дороге в каньон Тазы туристы увидят живописное ущелье, горную реку и древние римские мосты Олук и Бюгрюм. Сафари на багги Поездка проходит по лесным и грунтовым дорогам в сопровождении инструкторов. Используются 2-местные и 4-местные багги. Продолжительность сафари — около 30 минут. Аквапарк, рыбалка и мини-зиплайн После основной программы гости могут отдохнуть на базе у реки: провести время в надувном аквапарке, попробовать рыбалку или прокатиться на мини-зиплайне. Важная информация: Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель. В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео. Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу. Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят. Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером.

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