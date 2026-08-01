Кёпрюлю Каньон Экстрим — насыщенный день в национальном парке Кёпрюлю Каньон: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн, рыбалка, красивые панорамные виды, горные дороги, римские мосты и атмосфера настоящего приключения в окружении природы.
Описание экскурсииЧто вас ждет Кёпрюлю Каньон Экстрим — насыщенный день в национальном парке Кёпрюлю Каньон: рафтинг по реке Кёпрючай, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, отдых в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка и мини-зиплайн (примерно 8 м. × 100 м). Все основные активности уже включены в стоимость. Каньон Тазы Одно из самых впечатляющих природных мест региона — каньон Тазы, также известный как «Долина Мудрости». Высота смотровых площадок достигает около 400 метров. Во время поездки туристов ждут панорамные виды, горные дороги, красивые фотолокации и атмосфера настоящего природного заповедника. Рафтинг Сплав по горной реке Кёпрючай проходит в сопровождении профессиональных инструкторов. Маршрут подходит даже для новичков: пороги здесь лёгкой категории сложности (1–2 уровень). Протяженность маршрута — около 10 км. Национальный парк Кёпрюлю Каньон Экскурсия проходит на территории одного из самых известных национальных парков Турции. По дороге в каньон Тазы туристы увидят живописное ущелье, горную реку и древние римские мосты Олук и Бюгрюм. Сафари на багги Поездка проходит по лесным и грунтовым дорогам в сопровождении инструкторов. Используются 2-местные и 4-местные багги. Продолжительность сафари — около 30 минут. Аквапарк, рыбалка и мини-зиплайн После основной программы гости могут отдохнуть на базе у реки: провести время в надувном аквапарке, попробовать рыбалку или прокатиться на мини-зиплайне. Важная информация: Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель. В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео. Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу. Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят. Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером.
Аланья Сиде: понедельник-четверг-суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Реку Кёпрючай
- Каньон Тазы («Долина Мудрости»)
- Горные дороги и природу Таврских гор
- Древнеримские мосты Олук и Бюгрюм
- Лесные маршруты во время сафари на багги
- Территорию базы на берегу реки с зонами отдыха и активностей
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Рафтинг (спасательный жилет, каска)
- Обед (куриный шашлык, макароны, булгур, салаты)
- Поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы
- Багги Сафари
- Надувной Аквапарк
- Посещение альтернативной панорамной площадки каньона Тазы
- Рыбалка
- Мини Зиплайн 8м х 100 м
- Услуги инструкторов и сопровождение
Что не входит в цену
- Напитки (можно купить)
- Обувь (можно купить 11$)
- Гидрокостюмы (можно арендовать 5$)
- Фото и видео (можно купить 60$)
- Посещение официальной платформы в каньоне Тазы (500 Лир)
- Мега Zip Line из каньона Тазы: высота 410 м длина 2 км. Можно заказать заранее или на месте. 80 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер предоставляется от главного входа (шлагбаума) вашего отеля. Точное время выезда сообщается накануне экскурсии
Завершение: После завершения экскурсии трансфер доставит вас обратно к вашему отелю, к тому же месту, откуда был утренний выезд
Когда и сколько длится?
Когда: Аланья Сиде: понедельник-четверг-суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на территории национального парка Кёпрюлю Каньон и занимает практически весь день с учётом трансфера из региона и обратно в отель
- В программу уже включены все основные активности: рафтинг, поездка на кабрио-бусах в каньон Тазы, сафари на багги, надувной аквапарк, мини-зиплайн и рыбалка. Дополнительно оплачиваются только личные расходы, напитки, фото и видео
- Экскурсия является активной и не рекомендуется людям с серьёзными проблемами со здоровьем, беременным женщинам, а также гостям, которым тяжело переносить длительные переезды и насыщенную программу
- Для рафтинга обязательно нужна удобная обувь, которая фиксируется на ноге. Шлёпанцы не подходят
- Время выезда зависит от региона проживания. Точное время трансфера сообщается накануне экскурсии вечером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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