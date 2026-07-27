Вот вы поднимаетесь на борт комфортабельной яхты и оставляете шумные отели позади. Пока солнце начинает свой медленный спуск к горизонту, вы плывёте вдоль побережья Лары к водопаду. Потом вас ждёт тихая бухта с кристально чистой водой, где можно купаться. А завершает вечер ужин на борту и, если позволит погода, закат.
Описание экскурсии
Нижний водопад Дюден
Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона. Он обрушивается с высоты почти 40 метров прямо в море. Вечерний свет создаёт идеальные условия для красивых фотографий с воды.
Побережье Лары
Проплывём мимо скал, скрытых морских пещер и нетронутых скальных образований, которые красиво светятся в лучах заходящего солнца. Время отдохнуть на палубе с освежающим напитком и оценить прибрежные пейзажи.
Остановки для купания
Капитан бросает якорь в тщательно отобранных местах. Вы сможете освежиться, искупавшись в чистой воде Средиземного моря перед закатом, или просто расслабиться на борту.
Ужин на борту
Свежеприготовленные блюда подают, когда солнце начинает опускаться за горизонт. Пока вы едите, оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки окрашивают небо и море.
Организационные детали
- В стоимость всех тарифов включено: морской круиз, ужин, безалкогольные напитки, страховка
- Трансфер, безлимитное пиво и вино включено, только если вы выбрали соответствующий тариф
- Дополнительно по желанию оплачивается профессиональная фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- По запросу доступны вегетарианские блюда. Пожалуйста, сообщите об этом во время бронирования. Проносить на борт свои продукты питания и напитки запрещено
- Прогулка не подходит для людей с ограниченной подвижностью и склонных к морской болезни
- На борт нельзя с животными
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
во вторник и пятницу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Прогулка на яхте с б/а напитками, без трансфера (взрослые и дети 12+)
|€25
|Прогулка на яхте с трансфером и б/а напитками (взрослые и дети 12+)
|€35
|Прогулка на яхте с б/а напитками, без трансфера (дети 4–11 лет)
|€20
|Прогулка на яхте с трансфером и б/а напитками (дети 4–11 лет)
|€25
|Прогулка на яхте с трансфером, пивом и вином (18+)
|€45
|Прогулка на яхте с пивом и вином, без трансфера (18+)
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У реки Аксу в районе Кунду или у вашего отеля в Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 207 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии на «Круиз на закате к водопаду Дюден - из Белека (ужин включён)»
Групповая
От гор до моря: водопады Дюден, старый город Антальи и Адриановые ворота
С прогулкой на яхте и заездом в торговый центр (из Белека)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 июл в 08:45
€55 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
Дюденовские водопады, загадочная пещера и полный релакс
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 июл в 09:00
от €900 за всё до 12 чел.
-
25%
Групповая
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$30
$40 за человека
-
40%
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница В 08:30
29 июл в 08:30
31 июл в 08:30
$30
$50 за человека
€35 за человека