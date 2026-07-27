Мои заказы

Круиз на закате к водопаду Дюден - из Белека (ужин включён)

Увидеть водопад, который устремляется со скал в море, отдохнуть на палубе яхты и искупаться
Вот вы поднимаетесь на борт комфортабельной яхты и оставляете шумные отели позади. Пока солнце начинает свой медленный спуск к горизонту, вы плывёте вдоль побережья Лары к водопаду. Потом вас ждёт тихая бухта с кристально чистой водой, где можно купаться. А завершает вечер ужин на борту и, если позволит погода, закат.
Круиз на закате к водопаду Дюден - из Белека (ужин включён)
Круиз на закате к водопаду Дюден - из Белека (ужин включён)
Круиз на закате к водопаду Дюден - из Белека (ужин включён)

Описание экскурсии

Нижний водопад Дюден

Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона. Он обрушивается с высоты почти 40 метров прямо в море. Вечерний свет создаёт идеальные условия для красивых фотографий с воды.

Побережье Лары

Проплывём мимо скал, скрытых морских пещер и нетронутых скальных образований, которые красиво светятся в лучах заходящего солнца. Время отдохнуть на палубе с освежающим напитком и оценить прибрежные пейзажи.

Остановки для купания

Капитан бросает якорь в тщательно отобранных местах. Вы сможете освежиться, искупавшись в чистой воде Средиземного моря перед закатом, или просто расслабиться на борту.

Ужин на борту

Свежеприготовленные блюда подают, когда солнце начинает опускаться за горизонт. Пока вы едите, оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки окрашивают небо и море.

Организационные детали

  • В стоимость всех тарифов включено: морской круиз, ужин, безалкогольные напитки, страховка
  • Трансфер, безлимитное пиво и вино включено, только если вы выбрали соответствующий тариф
  • Дополнительно по желанию оплачивается профессиональная фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
  • Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • По запросу доступны вегетарианские блюда. Пожалуйста, сообщите об этом во время бронирования. Проносить на борт свои продукты питания и напитки запрещено
  • Прогулка не подходит для людей с ограниченной подвижностью и склонных к морской болезни
  • На борт нельзя с животными
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

во вторник и пятницу в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Прогулка на яхте с б/а напитками, без трансфера (взрослые и дети 12+)€25
Прогулка на яхте с трансфером и б/а напитками (взрослые и дети 12+)€35
Прогулка на яхте с б/а напитками, без трансфера (дети 4–11 лет)€20
Прогулка на яхте с трансфером и б/а напитками (дети 4–11 лет)€25
Прогулка на яхте с трансфером, пивом и вином (18+)€45
Прогулка на яхте с пивом и вином, без трансфера (18+)€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У реки Аксу в районе Кунду или у вашего отеля в Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 207 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальшеуменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Круиз на закате к водопаду Дюден - из Белека (ужин включён)»

От гор до моря: водопады Дюден, старый город Антальи и Адриановые ворота
На автобусе
На яхте
9 часов
2 отзыва
Групповая
От гор до моря: водопады Дюден, старый город Антальи и Адриановые ворота
С прогулкой на яхте и заездом в торговый центр (из Белека)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
29 июл в 08:45
€55 за человека
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
На яхте
Круизы
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
Дюденовские водопады, загадочная пещера и полный релакс
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 июл в 09:00
от €900 за всё до 12 чел.
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
На автобусе
На яхте
10 часов
-
25%
36 отзывов
Групповая
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$30$40 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
На яхте
8 часов
-
40%
14 отзывов
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница В 08:30
29 июл в 08:30
31 июл в 08:30
$30$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€35 за человека