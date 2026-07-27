Вот вы поднимаетесь на борт комфортабельной яхты и оставляете шумные отели позади. Пока солнце начинает свой медленный спуск к горизонту, вы плывёте вдоль побережья Лары к водопаду. Потом вас ждёт тихая бухта с кристально чистой водой, где можно купаться. А завершает вечер ужин на борту и, если позволит погода, закат.

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Описание экскурсии

Нижний водопад Дюден

Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона. Он обрушивается с высоты почти 40 метров прямо в море. Вечерний свет создаёт идеальные условия для красивых фотографий с воды.

Побережье Лары

Проплывём мимо скал, скрытых морских пещер и нетронутых скальных образований, которые красиво светятся в лучах заходящего солнца. Время отдохнуть на палубе с освежающим напитком и оценить прибрежные пейзажи.

Остановки для купания

Капитан бросает якорь в тщательно отобранных местах. Вы сможете освежиться, искупавшись в чистой воде Средиземного моря перед закатом, или просто расслабиться на борту.

Ужин на борту

Свежеприготовленные блюда подают, когда солнце начинает опускаться за горизонт. Пока вы едите, оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки окрашивают небо и море.

Организационные детали