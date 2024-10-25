6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
€332 за всё до 5 чел.
10 часов
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
€20 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Оценить грандиозный каньон и увидеть прекрасно сохранившийся античный театр
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина25 октября 2024Отлично провели день) Кирилл эрудированный общительный и любознательный человек) расскажет не только по теме экскурсии, но и много бытовых моментов из жизни в Турции, очень рекомендую!)
- ЮЮлия17 октября 2024Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение. Завозил нас на ферму к старым бабушке и
- ИИлья30 августа 2024Замечательная поездка. Прекрасный гид. Живописный маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Нескучные экскурсии»
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