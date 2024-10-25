Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Белеке, цены от €20. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
На машине
21 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
332 за всё до 5 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
20 за человека
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Оценить грандиозный каньон и увидеть прекрасно сохранившийся античный театр
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    25 октября 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Отлично провели день) Кирилл эрудированный общительный и любознательный человек) расскажет не только по теме экскурсии, но и много бытовых моментов из жизни в Турции, очень рекомендую!)
    Отлично провели день) Кирилл эрудированный общительный и любознательный человек) расскажет не только по теме экскурсии, ноОтлично провели день) Кирилл эрудированный общительный и любознательный человек) расскажет не только по теме экскурсии, ноОтлично провели день) Кирилл эрудированный общительный и любознательный человек) расскажет не только по теме экскурсии, но
  • Ю
    Юлия
    17 октября 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение. Завозил нас на ферму к старым бабушке и
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    дедушке - погуляли, посмотрели на их огород, живность что там живет, поели виноград прям с лозы. Очень много и интересно рассказывал о жизни в Турции человека из России. Покачались на горной качели для красивых фото (150 лир всего лишь стоит - по желанию). Поели в местном кафе на природе лепешку с чаем и свежевыжатым гранатовым и апельсиновым соком. Впечатления остались отличные! Особенно понравилось, что больше не было никаких туристов, т. к. Кирилл сам составлял маршрут по нетуристическим местам. Да и в принципе туристам в Турции видимо не интересно смотреть на местный колорит и лазить по горам. Большое спасибо за экскурсию!

    Отличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображениеОтличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображениеОтличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображениеОтличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображениеОтличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображениеОтличная экскурсия! Кирилл возил нас по горам, по горным деревенькам, показал древнее изображение
  • И
    Илья
    30 августа 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Замечательная поездка. Прекрасный гид. Живописный маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
  2. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
  3. Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в феврале 2025
Сейчас в Белеке в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 380. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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