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дедушке - погуляли, посмотрели на их огород, живность что там живет, поели виноград прям с лозы. Очень много и интересно рассказывал о жизни в Турции человека из России. Покачались на горной качели для красивых фото (150 лир всего лишь стоит - по желанию). Поели в местном кафе на природе лепешку с чаем и свежевыжатым гранатовым и апельсиновым соком. Впечатления остались отличные! Особенно понравилось, что больше не было никаких туристов, т. к. Кирилл сам составлял маршрут по нетуристическим местам. Да и в принципе туристам в Турции видимо не интересно смотреть на местный колорит и лазить по горам. Большое спасибо за экскурсию!