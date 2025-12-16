Мои заказы

Древний город Мира – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Древний город Мира» в Белеке, цены от €380. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 05:00
18 дек в 05:00
€450 за всё до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Белека)
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Ликии, посетив Демре и Миры. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и насладитесь древними памятниками с опытным гидом
Завтра в 08:30
18 дек в 08:30
€380 за всё до 4 чел.

