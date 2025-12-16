Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 05:00
18 дек в 05:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Белека)
Погрузитесь в историю Ликии, посетив Демре и Миры. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и насладитесь древними памятниками с опытным гидом
Завтра в 08:30
18 дек в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Древний город Мира»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в декабре 2025
Сейчас в Белеке в категории "Древний город Мира" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 450. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2025 год по теме «Древний город Мира», 14 ⭐ отзывов, цены от €380. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль