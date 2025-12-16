Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€243
€270 за всё до 4 чел.
-
15%
Водная прогулка
Древний город Перге и водопад Куршунлу
Погрузитесь в историю Перге и насладитесь красотой водопада Куршунлу. Идеальное сочетание древности и природы для незабываемого отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€247
€290 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Водопад Куршунлу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в декабре 2025
Сейчас в Белеке в категории "Водопад Куршунлу" можно забронировать 3 экскурсии от 243 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2025 год по теме «Водопад Куршунлу», 40 ⭐ отзывов, цены от €243. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль