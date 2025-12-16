Мои заказы

Водопад Куршунлу – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Куршунлу» в Белеке, цены от €243, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
5 часов
-
10%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€243€270 за всё до 4 чел.
Древний город Перге и водопад Куршунлу
На машине
4 часа
-
15%
6 отзывов
Водная прогулка
Древний город Перге и водопад Куршунлу
Погрузитесь в историю Перге и насладитесь красотой водопада Куршунлу. Идеальное сочетание древности и природы для незабываемого отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€247€290 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Белеку в декабре 2025
Сейчас в Белеке в категории "Водопад Куршунлу" можно забронировать 3 экскурсии от 243 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
