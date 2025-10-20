Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к истории города Александра Македонского и рыцарей-госпитальеров
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
13 июн в 10:30
€340 за всё до 7 чел.
Групповая
до 18 чел.
Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка
Живописные бухты, уютная марина и прогулки по Старому городу с белыми домами и цветущими улицами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
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М
Все прошло отлично! Экскурсовод очень приятная и харизматичная девушка! Прогулкой остались довольны!)
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всё очень понравилось! Лале супер! рекомендуем
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Ю
Все было интересно, весело и комфортно!!! Человек любит свое дело!
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Е
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с учетом наших пожеланий, организовала
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В
Лале отличный экскурсовод, всем очень понравилась экскурсия и организация. Рекомендую!
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Е
Самые яркие впечатления. Лале обладает отличными знаниями истории города, а также ответит на все интересующие вопросы. Три часа пролетели как пять минут, не хотелось расставаться с Лале. Спасибо большое!
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О
Лале - молодец!
Всё прошло на отлично!
Всё прошло на отлично!
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И
Огромное спасибо Тамаре за ВЕЛИКОЛЕПНУЮ, интересную экскурсию. Гид очень искренняя, интеллигентная, приятная. Мы с мужем были очарованы и Тамарой и предложенной ей экскурсией. С таким легким сердцем и радостью мы провели этот день. Спасибо большое, Тамара! Сто тысяч благодарностей!!!!
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А
Экскурсия по историческим местам Бодрума оказалась спокойной и познавательной. Особенно приятно, что маршрут мы согласовали заранее — это позволило учесть
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Всего 63 отзыва в Бодруме в категории "Ветряные мельницы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Ветряные мельницы»
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