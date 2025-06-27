Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек
«И, конечно же, прогуляемся по колоритному Старому городу — а я расскажу о местном быте и культуре»
Завтра в 08:30
19 июл в 08:30
от €203 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в древний Эфес
Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
от €765 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Бодрумом: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к истории города Александра Македонского и рыцарей-госпитальеров
Начало: В вашем отеле
«Вас ждут центральная набережная, колоритные кварталы Старого города, уютные переулки и самые атмосферные места для фотографий»
27 июл в 10:00
28 июл в 10:00
от €360 за всё до 7 чел.
Групповая
Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка
Живописные бухты, уютная марина и прогулки по Старому городу с белыми домами и цветущими улицами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:30 и 14:30
24 июл в 08:30
31 июл в 08:30
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Прекрасная экскурсия и гид! Правильно насчитали время выезда из отеля и маршрут, чтобы пройти везде с минимальным количеством народа. Гид очень интересно и подробно рассказывала, трансфер очень комфортный. Рекомендую!
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Очень интересная и насыщенная экскурсия, экскурсовод точно знает свое дело! Приятно было общаться, информация подавалась доступно и четко. Был однозначно прекрасный день….
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Г
Шикарная экскурсия и организация, Ильмира помогла организовать маршрут и провести экскурсию с учетом нашего расписания и места проживания. Новые знания и яркие впечатления на всю жизнь!
+1
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В
Очень познавательная и интересная экскурсия. Много интересной информации. Комфортная дорога, автомобиль. Спасибо большое.
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E
Большое спасибо за экскурсию, очень содержательно и информативно! В таких местах стоит побывать каждому, все пропитано историей!Отдельное спасибо организатору Ильмире за лояльность и отзывчивость, я ошиблась с датой, но она пошла навстречу и нашла выход.
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М
Безусловно рекомендуем Ильмиру как отличного организатора вашего отдыха и профессионального экскурсовода. Экскурсия в Эфес - 100% уровень комфортного погружения в античный мир. Были приятно поражены прекрасным владением исторического материала до самых мелочей.
Безопасный комфортный трансфер.
Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии.
Рекомендуем всем!!!
Безопасный комфортный трансфер.
Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии.
Рекомендуем всем!!!
+1
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И
Экскурсия Ильмиры - полный восторг! Очень рады, что поехали не с организованной группой, а с индивидуальным профессиональным гидом. Несколько лет
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Д
Ездили на экскурсию в Эфес из Бодрума с Ильмирой. Экскурсия очень интересная, настоящее погружение в античные времена. Впечатляет домик Девы
+1
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Очень интересно прошла экскурсия, Ильмира - профессиональный гид, отвечала на все вопросы. Было увлекательно. Как побольше в Эфесе раскопают - еще приедем!
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Если интересна история, география, то лучшее что, можно сделать в Бодруме и окрестностях - взять экскурсию с Ильмирой. Делаем так
+6
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Всего 113 отзывов в Бодруме в категории "Старый город"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Старый город»
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Сейчас в Бодруме в категории "Старый город" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 765. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.44 из 5
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