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назад ездили на экскурсию в Эфес с группой, не увидели и трети того, что нам показала Ильмира. Это был прекрасный, насыщенный день, посмотрели не только основной туристический маршрут, но и побывали в античных домах на холме, в специальном шоу, оживающем древний город, в замечательном музее Эфеса, видели остатки двух византийских базилик - Девы Марии, где проходили два церковных собора, и св. Иоанна Евангелиста, где он был похоронен, прожив много лет в Эфесе. Конечно, были и в домике Богородицы. Ильмира очень интеллигентный человек, прекрасно рассказывает, много знает, благодаря ее экскурсии мы узнали не только о древнем Эфесе, но и об истории тех мест, которые приезжали по пути, а также о современной жизни Турции. Отдельное спасибо за чуткое и внимательное отношение к нам - все наши пожелания учитывались - идти помедленней, где-то сделать остановку, выпить кофе. Ильмира всегда старалась нас посадить куда-то в тень, чтобы жаркое солнце не мешало ее увлекательному рассказу. Огромная благодарность также Фирузу - прекрасному, опытному водителю. Мечтаем снова побывать в Бодруме и снова отправиться исследовать богатую историю Турции в компании с Ильмирой. Однозначно всем рекомендуем Ильмиру в качестве экскурсовода и поездку в один из величайших городов древности Эфес!