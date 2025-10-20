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Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запросы своих туристов. Перестраивает маршрут под их интересы и желания. Я была с детьми, конечно они устали, но Лали давала возможность отдохнуть, подбирая для нас удобные красивые места. Продолжительная экскурсия пролетела незаметно, мы влюбились в этот город с его богатейшей историей.

Мы провели насыщенный и яркий день в компании прекрасного гида и душевного человека.