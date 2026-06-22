Приглашаем в комфортное путешествие по античному Милету и храмовому комплексу Дидима с храмом Аполлона, основанным выходцами из Древней Греции! Вы погрузитесь в их историю, философию и религию. Увидите античный театр Милета, руины терм. Раскроете, почему некогда богатые портовые города Ионии пришли в упадок и были заброшены. А также посетите храм Зевса в античном городе Эуромос.
Описание экскурсии
Античный город Милет. Вы подниметесь на самую высокую точку древнего театра, вмещавшего 15 тысяч человек. Рассмотрите византийскую крепость и руины римских бань Фаустины.
Посетите археологический музей Милета В музее наглядно можно увидить, как менялся ландшафт этих мест.
Храм Аполлона в Дидимах. В старину в его стенах жила и служила оракул, она предсказывала будущее жрецам. Вход обычным жителям был запрещён. И это далеко не все интересные факты об этом удивительном месте!
Античный город Эуромос. В этом городе особое внимание заслуживает храм Зевса, который был построен во 2 веке. Колонны храма сохранились до наших дней. Осмотрев храм мы продолжим знакомство с городом на рыночной площади (агоре) и римских термах.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Милет — €6, храм Аполлона — €6 с чел., античный город Эуромос — €3 (по курсу в лирах)
- Возьмите наличные для оплаты билетов или работающую карту
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Улькехан — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 83 туристов
Я и моя супруга проводим экскурсии и часто работаем вместе. Увлекаемся Античностью, классической музыкой и виноделием. Любим готовить блюда разных стран мира, поэтому в наши маршруты часто включена гастрономическая составляющая. Наша семья будет очень рада знакомству с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Приятно провели время! Экскурсия проводилась на комфортабельном микроавтобусе. Маршрут адаптировался под наши пожелания. Наталья великолепный рассказчик и интересно отвечала на наши вопросы. С удовольствием съездим с Натальей и на другие экскурсии в наш следующий отпуск. Надеюсь, что на Трипстере появятся больше экскурсий от Натальи с разными маршрутами.
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отличная экскурсия, прекрасно структурированнчя поездка и крайне эрудированный экскурсовод, нам очень понравилось
Наталья и Улькехан
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Очень приятно было провести с Вашей семьёй этот день в интересных исторических местах и видеть искренний интерес к истории нашего региона!
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Т
Отличная экскурсия, одна из лучших за долгое время. Вы увидите объекты, которые обычно не показывают туристам, мы практически в одиночестве бродили по развалинам города. Наталья отличный гид и рассказчик. Очень рекомендую, остались самые положительный эмоции и воспоминания.
Наталья и Улькехан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна! Благодарю за отзыв и приятные слова! Рада буду видеть вас этим летом в Бодруме и познакомить с красивыми местами нашего региона!
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Отдыхали в Бодруме с семьей. Хотели посетить не популярные туристические места, в которые возят из отелей и толпы туристов, а что-то по настоящему историческое, древнее. Тур превзошел все ожидания, посетили
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Друзья!
Если вы в Бодроме, в этом потрясающем городе, и вы собираетесь провести время не только на пляжах при отеле и в барах, а еще и познакомиться с невероятной культурой и
Если вы в Бодроме, в этом потрясающем городе, и вы собираетесь провести время не только на пляжах при отеле и в барах, а еще и познакомиться с невероятной культурой и
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Только вернулись с экскурсии! Под большим впечатлением! Мы обожаем ходить по античным памятникам архитектуры, слушать интересные факты. Наталья обладает отличными знаниями, на все вопросы отвечала с легкостью, очень спокойная, приятная
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