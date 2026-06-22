Приглашаем в комфортное путешествие по античному Милету и храмовому комплексу Дидима с храмом Аполлона, основанным выходцами из Древней Греции! Вы погрузитесь в их историю, философию и религию. Увидите античный театр Милета, руины терм. Раскроете, почему некогда богатые портовые города Ионии пришли в упадок и были заброшены. А также посетите храм Зевса в античном городе Эуромос.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Античный город Милет. Вы подниметесь на самую высокую точку древнего театра, вмещавшего 15 тысяч человек. Рассмотрите византийскую крепость и руины римских бань Фаустины.

Посетите археологический музей Милета В музее наглядно можно увидить, как менялся ландшафт этих мест.

Храм Аполлона в Дидимах. В старину в его стенах жила и служила оракул, она предсказывала будущее жрецам. Вход обычным жителям был запрещён. И это далеко не все интересные факты об этом удивительном месте!

Античный город Эуромос. В этом городе особое внимание заслуживает храм Зевса, который был построен во 2 веке. Колонны храма сохранились до наших дней. Осмотрев храм мы продолжим знакомство с городом на рыночной площади (агоре) и римских термах.

Организационные детали