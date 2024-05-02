1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
€70 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Бодрум на Мерседес Вито для вашего удобства
Встреча в аэропорту с именной табличкой и бесперебойная поездка до вашего отеля в Бодруме на комфортабельном Мерседес Вито
Начало: В аэропорту
Сегодня в 17:30
Завтра в 01:30
90€72 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
€64 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 мая 2024Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 72 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Бодрума, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024